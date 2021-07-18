StopTheRaid ne demek? Twitter 'Stop The Raid' etiketi ne anlama geliyor?

Twitter'da TT haline gelen 'StopTheRain' etiketinin anlamı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar yapılırken, etiketin neden ortaya çıktığı araştırma konusu oldu. Peki StopTheRaid ne demek?

StopTheRaid ne demek?

Twitter'da TT haline gelen '#StopTheRaid' etiketinin neden ortaya çıktığı ve ne anlama geldiği merak konusu oldu.

'Baskını durdur' anlamına gelen 'Stop the raid' etiketi ile Mescid-i Aksa'ya planlanan baskın ile ilgili paylaşımlar yapıldı.

İşgalci İsrail askerlerinin yarın Mescid-i Aksa'ya yapılması planlanan baskın için Sam Kapısı'nda barikat kurduğu ve bölgeye girmek isteyen Filistinlileri engellediği konuşuldu.

İşgalcilere tepki gösteren vatandaşlar hashtagi kullanarak baskına dair görseller de paylaştı.