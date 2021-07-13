STS TIP ve TUS başvuruları nasıl yapılır? STS TIP ve TUS başvuru ücretleri ne kadar?

TUS ve STS TIP, tıp okuyan öğrenciler ve tıp mezunları tarafından önemli bir sınav. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru tarihleri ise açıklanan takvimle beraber netleşti. STS TIP ve TUS sınavlarına girmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini de araştırıyor. Sınav ücretleri ile ilgili de bilgi edinmek isteyen adaylar ‘STS TIP ve TUS başvuru ücretleri ne kadar?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte STS TIP ve TUS ile ilgili detaylar…

STS TIP ve TUS başvuruları ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS TIP) başvuruları için tarih belli oldu.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS TIP) başvuruları için tarih belli oldu.

Sınavlar ise 5 Eylül tarihinde yapılacak.