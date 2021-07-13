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STS TIP ve TUS başvuruları nasıl yapılır? STS TIP ve TUS başvuru ücretleri ne kadar?

13.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STS TIP ve TUS için ikinci dönem başvuruları başladı. Tıp alanında ilerleyerek bir kariyer planlayan kişilerin katıldığı STS TIP ve TUS için başvuru tarihleri ise merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda adaylar, iyi birer kariyer için birbirleriyle yarışıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvimde STS TIP ve TUS için başvuru tarihleri de netleşti. Peki STS TIP ve TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

TUS ve STS TIP, tıp okuyan öğrenciler ve tıp mezunları tarafından önemli bir sınav. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru tarihleri ise açıklanan takvimle beraber netleşti. STS TIP ve TUS sınavlarına girmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini de araştırıyor. Sınav ücretleri ile ilgili de bilgi edinmek isteyen adaylar ‘STS TIP ve TUS başvuru ücretleri ne kadar?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte STS TIP ve TUS ile ilgili detaylar…

STS TIP ve TUS başvuruları ne zaman?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS TIP) başvuruları için tarih belli oldu.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS TIP) başvuruları için tarih belli oldu.
Sınavlar ise 5 Eylül tarihinde yapılacak.

STS TIP ve TUS başvuru ücreti ne kadar?

STS TIP ve TUS başvuru ücreti ne kadar?
21 Mart tarihinde gerçekleştirilen ilk dönem sınavında adaylar STS TIP ve TUS için 250 TL’lik bir sınav ücreti ödemişlerdi. İkinci dönem STS TIP ve TUS sınavında da yine aynı oranda bir ücretlendirme yapılacağı tahmin ediliyor.
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