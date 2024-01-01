'Su çok sıcak! Banyo yapıyor gibiyiz' Yeni yılın ilk gününde Antalya'da denize girdiler

'SU ÇOK SICAK, BANYO YAPIYOR GİBİYİZ'

Eşi ve çocuklarıyla sahil kenarına gelen Rus turist Aleksei Filatov, "Harika hissediyorum, hava bizim için çok sıcak. Sibirya'dan Türkiye'yi görmeye geldik. Yarın da Alanya'ya gidiyoruz. Hava çok güzel. Yeni yılınız kutlu olsun. Sıcaklık harika, Sibirya'da şu anda hava eksi 40 derecelerde. Su bizim için çok sıcak, banyo yapıyor gibiyiz" dedi. (DHA)