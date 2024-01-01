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  4. 'Su çok sıcak! Banyo yapıyor gibiyiz' Yeni yılın ilk gününde Antalya'da denize girdiler

'Su çok sıcak! Banyo yapıyor gibiyiz' Yeni yılın ilk gününde Antalya'da denize girdiler

01.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
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2024 yılının ilk gününde Antalya'da şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancılar, yeni yıla adım attıkları ilk günde denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece olarak kaydedildiği kentte, Sibirya'dan Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Rus turist, suyun kendileri için çok sıcak olduğunu ve banyo yapıyor gibi hissettiklerini söyledi.

Antalya'da yeni yılın ilk gününde, kış ayları için az rastlanır görüntüler ortaya çıktı. Kentte hava sıcaklığı 2024'ün ilk gününde 17 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı ise yüzde 87 ölçüldü. Kapalı ve zaman zaman yağmurun yağdığı havada sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denize girdi.

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ANTALYA'DA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahilde oturmayı tercih etti.

Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Bazı yabancı turistler ise çocuklarıyla denize girdi.

'SU ÇOK SICAK, BANYO YAPIYOR GİBİYİZ'

'SU ÇOK SICAK, BANYO YAPIYOR GİBİYİZ'

Eşi ve çocuklarıyla sahil kenarına gelen Rus turist Aleksei Filatov, "Harika hissediyorum, hava bizim için çok sıcak. Sibirya'dan Türkiye'yi görmeye geldik. Yarın da Alanya'ya gidiyoruz. Hava çok güzel. Yeni yılınız kutlu olsun. Sıcaklık harika, Sibirya'da şu anda hava eksi 40 derecelerde. Su bizim için çok sıcak, banyo yapıyor gibiyiz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya deniz
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