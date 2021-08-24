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  4. Sultangazi'de yenilenen kapanlar sürücülerin kabusu oldu! 4 günde 70'e yakın aracın lastiği patladı

Sultangazi'de yenilenen kapanlar sürücülerin kabusu oldu! 4 günde 70'e yakın aracın lastiği patladı

24.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de çalışmayan kapanların yenilendiğinden habersiz olan sürücüler, uyarı levhalarına önem vermeyince lastikleri patladı. Dört gün içinde 70'e yakın aracın lastiğinin patladığını söyleyen çevre esnafı, her yere 'gelme' yazarak sürücüleri uyarmaya çalıştı.

Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde tek yön olarak düzenlenen cadde ve sokaklara hatalı girenlerin trafik yoğunluğuna neden olduğu gerekçesiyle şikayetlerin ardından bazı cadde ve sokaklara kapanlar yerleştirildi. Ancak zamanla hasar görerek kullanılmaz hale gelen kapanlar birkaç gün önce yenilenerek aktif hale getirildi.

'DİKKAT KAPAN VAR' YAZISIYLA UYARMAYA ÇALIŞTILAR

'Dikkat kapan var' levhasının sürücüler tarafından dikkate alınmamasıyla kısa sürede çok sayıda aracın lastiği patladı. Esnafın iddiasına göre, 4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiği patladı. Uyarı levhasını görmeyenler için esnaf kâğıda 'dikkat kapan var' yazısı astı. Buna rağmen sürücüler yeni kurulan kapana girerek, araçlarının lastiklerini patlatmaya devam ediyor.

"60-70'E YAKIN ARACIN LASTİĞİ PATLADI"

Çevre esnafı Hasan Akgün, "4 gün önce buraya kapan yaptılar. Şu gördüğünüz levhayı biz kendimiz koyduk. Bu sabah bile 4-5 aracın lastiği patladı burada. 60-70'e yakın araç teker patlattı" dedi. Esnaf Kenan Çiçek ise, "Buraya 1,5 sene önce kapan kuruldu. Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kapan kullanılmaz hale geldi. Buranın kapalı olduğunu bilen sürücüler, kapalı sanıp bilmeden kapana giriyor. Bu kapan az ileriye yapılsa sorun olmayacak. Şu ana kadar az 70 tane araç kapana girdi. Her akşam evde 'güm güm' diye lastik sesleri duyuyoruz. Ben tam sokağın köşesinde oturuyorum ve sürekli lastik sesi geliyor" diye konuştu.

"KAPANI SON ANDA FARK ETTİM, YOKSA 4 LASTİĞİM BİRDEN PATLAYACAKTI"

"KAPANI SON ANDA FARK ETTİM, YOKSA 4 LASTİĞİM BİRDEN PATLAYACAKTI"
Kapanı son anda fark ettiğini söyleyen Sürücü Ekrem Karaca, "Karşı yola geçecektim. Daha önce kapan yoktu burada. Bu kapan millete külfet. Ben de son anda fark ettim. Fark etmesem benim de tekerleğim patlayacaktı" diye konuştu. Sürücü Suat Uyanık ise "Normalde kapalıydı kapan, şimdi açmışlar kimin ne yaptığı belli değil. Kapanı son anda fark ettim, yoksa 4 lastiğim birden patlayacaktı." şeklinde konuştu.

"LASTİĞİM PATLASAYDI ARABAYI ORADA BIRAKIRDIM"

"LASTİĞİM PATLASAYDI ARABAYI ORADA BIRAKIRDIM"
Sürücü Ferhat Öz de, "Bence kapan var tabelasının acilen karşı caddeye de koyulması lazım. Sokak madem terse neden oraya koyuluyor. Dubayı fark etmeseydim, benim de lastiklerim patlayacaktı. Sürekli bu caddeyi kullanırım ilk kez kapan gördüm. ifadelerini kullandı.

ÇARESİZLİKTEN NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİLER

ÇARESİZLİKTEN NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİLER
Kurulan kapanı görmeyen ve araçların lastiğini patlatan sürücüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin kapanı geçtikten sonra lastiklerin patladığı ve sürücülerin araçlardan inerek çaresizlik içinde kaldığı görülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
şofersen dikkat edeceksin kardeşim. kapanıda göremiyorsan araba sürme. orada bir hayvan yavrusu olsa ezeceksin demekki. yolda koskoca kapanı göremeyen insanlar araba sürüyor. işte trafiğin hali
sirf yorum yapmak icin yorum yazmissin. kendi arabanin lastigi patlasa nerde bu devlet diye yirtarsin kendini.oraya tuzak koyan belediye uyari levhasini koymak zorunda. adamlar radar koyunca bile tabela asiyolar.
katılıyorum
Ters yöne girene kamera koyar ceza kesersin, adamın lastiğini ne yarıyorsun.. Sanki otoyola çıkacakta engel olmak zorundasın. Bu tedbir mi eziyet mi.
cahil insanlar gelme ne demek ya yaz oraya kapan değişti lastik patlar bak o zaman 100 metre beride frene asiliyormu asilmiyormu

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