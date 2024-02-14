Sürekli yeme isteğiniz varsa dikkat! Uzman isim sık acıkmanın sebeplerini sıraladı

Sık yeme isteğinin altında birçok farklı neden yatabileceğini belirten Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu; bu isteğin çevresel faktörler ve alışkanlıklar gibi psikolojik temelli, ya da kronik hastalıklardan kaynaklı olabileceğini dile getirdi. Kişilerin ana öğünlerinde ihtiyaç duydukları kaloriyi almamalarının öğün sonrasında kısa sürede acıkmalara neden olabileceğini belirten Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu, “Bizim için önemli olan doğru soruyu sormaktır. ‘Şuan gerçekten aç mıyım ya da stresten kaynaklı mı yemek istiyorum? Alışkanlıklarım mı beni buna itiyor veya kronik rahatsızlıklarım var da uygun bir beslenme stili uygulamadığım için mi sık sık acıkıyorum’ noktalarını bilmemiz gerekiyor” açıklaması yaptı.