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    4. Suyu sakın böyle içmeyin! Kalbi riske atıyor! Vücutta büyük hasara yol açan o hatanın zararlarını duyan inanamıyor

    Suyu sakın böyle içmeyin! Kalbi riske atıyor! Vücutta büyük hasara yol açan o hatanın zararlarını duyan inanamıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    04.03.2024 07:53
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    Suyu içmek, vücudumuzun sağlıklı çalışması için hayati öneme sahiptir, ancak suyu yanlış bir şekilde içmek bazen beklenmedik risklere yol açabilir. Uzmanlara göre suyu ayakta içmenin vücuda birçok zararı bulunuyor.

    Suyu içmek, vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biridir, ancak bazı yanlış uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

    ChefGPT

    SUYU AYAKTA İÇMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER!

    Ayakta su içildiğinde sıvı gıdalar midenin küçük eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin yolunu takip edip mide çıkışını geçerek onikiparmak bağırsağına geçer.

    Ayrıca; Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebiliyor çünkü ayakta su içtiğimizde; su, büyük bir güç ve hızla yemek kanalından geçerek doğrudan midenin alt kısmına iner ve ki bu da oldukça zararlıdır.

    Ayakta su içmek; eklemlerde sıvı biriktirerek artriti ve buna bağlı eklem hasarlarına yol açabilir.

    Ayakta su içtiğinizde gerekli besin ve vitaminler karaciğere ve sindirim sistemine ulaşmaz. Aksine su, sistem içinde çok hızlı hareket eder ve bozulan oksijen dengesi ciğerlerinizi ve kalbinizi riske atar.

    Böbekler, kişi oturur vaziyetteyken daha iyi filtreleme yapar.

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    Anahtar Kelimeler:
    su
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