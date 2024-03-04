Suyu sakın böyle içmeyin! Kalbi riske atıyor! Vücutta büyük hasara yol açan o hatanın zararlarını duyan inanamıyor

Suyu içmek, vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biridir, ancak bazı yanlış uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Ayakta su içildiğinde sıvı gıdalar midenin küçük eğriliğine uyan kısmında Waldeyerin yolunu takip edip mide çıkışını geçerek onikiparmak bağırsağına geçer.
Ayrıca; Ayakta su içmek sindirim sisteminize zarar verebiliyor çünkü ayakta su içtiğimizde; su, büyük bir güç ve hızla yemek kanalından geçerek doğrudan midenin alt kısmına iner ve ki bu da oldukça zararlıdır.
Ayakta su içmek; eklemlerde sıvı biriktirerek artriti ve buna bağlı eklem hasarlarına yol açabilir.
Ayakta su içtiğinizde gerekli besin ve vitaminler karaciğere ve sindirim sistemine ulaşmaz. Aksine su, sistem içinde çok hızlı hareket eder ve bozulan oksijen dengesi ciğerlerinizi ve kalbinizi riske atar.
Böbekler, kişi oturur vaziyetteyken daha iyi filtreleme yapar.