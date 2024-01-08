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  4. Tabağınızdaki renklere dikkat! Sırrı orada saklı... Grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısıyla savaşmak için sıraladı

Tabağınızdaki renklere dikkat! Sırrı orada saklı... Grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısıyla savaşmak için sıraladı

08.01.2024 12:17 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam formüllerinden. Bağışıklık sistemini desteklemek için akdeniz tipi beslenmeye dikkat çekiliyor. Tabağınızdaki renklere de bakabilirsiniz. Çünkü güçlü bağışıklık sisteminin bir sırrı da renkli beslenmek. Dyt. Sena Pekşen "Akdeniz tipi beslenme, mikrobiyota çeşitliliğini artırır, probiyotik bakterileri sağlar, bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Renkli ve çeşitli yiyecekler tüketmek, güçlü bağışıklık sistemi oluşturmanın önemli adımlarından" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Pekşen, bağışıklık sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemi olduğunu belirten Dyt. Pekşen, “Grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak önemlidir. Bağışıklık sistemi, beslenme, egzersiz ve uyku kalitesine dikkat edilerek güçlendirilebilir” diye konuştu.

"RENKLİ VE ÇEŞİTLİ YİYECEKLER TÜKETMEK, GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ OLUŞTURMANIN ÖNEMLİ ADIMLARINDANDIR"

Akdeniz tipi beslenmenin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olabileceğini vurgulayan Dyt. Sena Pekşen, “Akdeniz tipi beslenme, mikrobiyota çeşitliliğini artırır, probiyotik bakterileri sağlar ve bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Renkli ve çeşitli yiyecekler tüketmek, güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmanın önemli adımlarındandır. Her yiyeceğin içerdiği fitokimyasal türü ve miktarı farklılık gösterir” şeklinde konuştu.

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AKDENİZ TİPİ BESLENME İÇİN ÖNERİLER

Dyt. Pekşen, Akdeniz tipi beslenme için aşağıdaki besinleri bol miktarda tüketebileceğimiz besinleri şöyle sıraladı:

Sarımsak: Anti-mikrobiyal özelliklere sahip olan sarımsak, bağışıklık sistemini destekler.

Zencefil: Anti-enflamatuvar özelliklere sahip olan zencefil, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Zerdeçal: Kurkumin adı verilen bileşen içeren zerdeçal, anti-kanser, anti-enflamatuvar ve anti-oksidan özelliklere sahiptir.

Bal: Antitümör ve anti-modülatör etkilere sahip olan bal, bağışıklık sistemini destekler.

Yaban mersini: Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, bağışıklık sistemini destekler.

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Anahtar Kelimeler:
bağışıklık beslenme
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