'Tabiri caizse hortumlarlar' İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler'

"TABİRİ CAİZSE HORTUMLARLAR"

İmamoğlu, "İşte sizin evinizi 1 liraya mal edeceğiz derken milletin cebinden bunun 20-30 katı çıkacak şekilde sistem yönetmeye gayret edenlerin ya da bu sistemi övenlerin yaptığı hatalardan anlıyoruz ki ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Milletini mağdur ederler, parasını pul ettikleri gibi o alım gücü küçülen paralarının misli misli kat kat fazlasını kentsel dönüşüm kavramı üzerinden ceplerinden söküp alırlar. Tabir-i caizse hortumlarlar." şeklinde konuştu.

Devamında İmamoğlu "Tam işte biz bunu reddediyoruz ve başından beri diyoruz ki arkadaşlarımla konuştum hesabını verebileceğiniz, rakamları sabitleyebileceğiniz, mümkün olduğu kadar o insanlarla konuştuğunuz rakamlar üzerinden işinizi sonlandırabileceğiniz modellerle insanların karşısına çıkın! Ben hiçbir insanımı hayal kırıklığı içerisinde görmek ve altından kalkamayacağı yüklerle boğuşmasını istemiyorum dedim." ifadelerini kullandı.