Taha Çakmak kimdir, aslen nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Taha Çakmak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. Merkez Bankası'nda yapılan bu değişiklik sonrası Taha Çakmak'ın nereli olduğu, hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki Taha Çakmak kimdir?

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Bugün Resmi Gazete'nin yeni sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmış olan kararla Taha Çakmak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. Yeni karar ile beraber Merkez Bankası’nda 2 Başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. "Taha Çakmak kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Başkan Yardımcılığı'na atanmış olan Taha Çakmak, Elazığ'da dünyaya gelmiştir. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalışmıştır.

Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.