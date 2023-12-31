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  4. Taksim'de atlı polisler ve Bentley marka polis aracı yılbaşı mesaisinde! Turistlerin ilgi odağı oldular

Taksim'de atlı polisler ve Bentley marka polis aracı yılbaşı mesaisinde! Turistlerin ilgi odağı oldular

31.12.2023 20:04 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda yılbaşı gecesi için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların kutlamalar için akın ettiği bölgede atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi. Diğer yandan ise suç örgütlerine yapılan operasyonlarda ele geçirilen İstanbul polisinin hizmetine verilen 15 milyon lira değerindeki lüks araç da yeni yıl mesaisinde görev yaptı. Turistler ve vatandaşlar ise hem lüks polis aracıyla hem de atlı ekiplerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpeklerinin yanı sıra Bentley marka lüks polis aracı da yılbaşı görevine katıldı. Görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları çerçevesinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar, polis otoları olarak yeni yılda da mesaiye devam ediyor.
Lüks polis aracı yılbaşı akşamı Taksim’deki yerini aldı.

Araç, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görürken, vatandaşlar Bentley marka aracı dikkatle inceledi.

İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi.
İstiklal Caddesi'nde atlı polislere ve polis köpeklerine, vatandaşlar ilgi gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
polis taksim
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