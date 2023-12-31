Taksim'de atlı polisler ve Bentley marka polis aracı yılbaşı mesaisinde! Turistlerin ilgi odağı oldular

İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpeklerinin yanı sıra Bentley marka lüks polis aracı da yılbaşı görevine katıldı. Görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları çerçevesinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçlar, polis otoları olarak yeni yılda da mesaiye devam ediyor.