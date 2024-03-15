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Tam 300 yıllık! Adeta harabeye döndü 'Bizim için çok değerli! Dışarıdan gelenlerin bu şekilde görmesini istemiyoruz'

15.03.2024 16:18
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Elazığ’da 24 Ocak 2020 depreminde hasar görerek boşaltılan 300 yıllık Aksaray Camii, bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü. Ağır hasardan dolayı ibadete kapatılan cami yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, mahalle sakinleri caminin restore edilerek yeniden ibadete açılmasını istiyor.

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 37 kişi hayatını kaybederken, on binlerce yapı ağır hasar aldı. Şehir merkezinin en eski yerleşim yerlerinden olan Aksaray Mahallesi'ndeki 300 yıllık Aksaray Camii de ağır hasar alarak ibadete kapatıldı.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

300 YILLIK CAMİ BAKIMSIZLIKTAN HARABEYE DÖNDÜ

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ve çıkan yangın ise tarihi camiyi metruk bir yapı haline getirdi.

Caminin restorasyonunun 4 yıldır yılan hikayesine döndüğünü dile getiren vatandaşlar, tarihi caminin bir an önce yeniden restore edilerek ibadete açılmasını talep etti.

"TARİHİ ESER OLDUĞU İÇİN YIKIMI GERÇEKLEŞMEDİ"

"TARİHİ ESER OLDUĞU İÇİN YIKIMI GERÇEKLEŞMEDİ"

Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, Harput’tan sonra Aksaray Mahallesi'nin şehrin ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu aktardı.

Özcan Bal, “Bundan dolayı da eski yapılar mahallemizde oldukça fazla. 2020’de bir deprem süreci geçirdik. Bu depremle beraber 300 yapımız ağır hasar almıştı. Bununla birlikte 1700 yılından beridir burada olan yaklaşık 300 yıllık camimize de o süre zarfında ağır hasardan ziyade acil yıkım kararı verilmişti. Tarihi eser olduğu için yıkımı gerçekleşmedi. Diyarbakır Vakıflar Kurulu ile görüştüğümüzde bizlere caminin bir an önce eski mimarisine uygun şekilde tadilatının yapılarak mahallemize kazandırılacağı söylendi. Depremin ardından caminin içerisinde bulunan malzemelerin çoğu çalınmıştı. O süreçte bir yangın oldu ve bütün camları açıktı. Yangın esnasında birisi içerisinde olmuş olsaydı bunun altından kalkamazdık." ifadelerini kullandı.

Bal, "Görsel anlamda bizim için çok değerli olan 300 yıllık camiyi dışarıdan gelen vatandaşların bu şekilde görmesini istemiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ cami
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