Tam 300 yıllık! Adeta harabeye döndü 'Bizim için çok değerli! Dışarıdan gelenlerin bu şekilde görmesini istemiyoruz'

Özcan Bal, “Bundan dolayı da eski yapılar mahallemizde oldukça fazla. 2020’de bir deprem süreci geçirdik. Bu depremle beraber 300 yapımız ağır hasar almıştı. Bununla birlikte 1700 yılından beridir burada olan yaklaşık 300 yıllık camimize de o süre zarfında ağır hasardan ziyade acil yıkım kararı verilmişti. Tarihi eser olduğu için yıkımı gerçekleşmedi. Diyarbakır Vakıflar Kurulu ile görüştüğümüzde bizlere caminin bir an önce eski mimarisine uygun şekilde tadilatının yapılarak mahallemize kazandırılacağı söylendi. Depremin ardından caminin içerisinde bulunan malzemelerin çoğu çalınmıştı. O süreçte bir yangın oldu ve bütün camları açıktı. Yangın esnasında birisi içerisinde olmuş olsaydı bunun altından kalkamazdık." ifadelerini kullandı.