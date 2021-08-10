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  4. Tamer Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız arasındaki yaş farkı ne kadar? İşte ünlü çiftin birlikteliğine dair detaylar…

Tamer Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız arasındaki yaş farkı ne kadar? İşte ünlü çiftin birlikteliğine dair detaylar…

10.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin taş fırın erkeği Haluk olarak hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, şu sıralar yeni aşkı ile gündemde. Sevgilisi Iraz Yıldız ile yaş farkını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Yıllarca Çocuklar Duymasın’ın taş fırın erkeği Haluk rolüne hayat veren Tamer Karadağlı, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı diziisnde rol almıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Karadağlı’nın şimdilerde sevgilisi Iraz Yıldız ile yaş fark konuşuluyor. Ünlü oyuncu, bu konuşmalara ise “Aşkın yaşı olmaz” diyerek yanıt verdi.

TAMER KARADAĞLI VE IRAZ YILDIZ ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı gönlünü genç bir güzel kaptırdı. Genç piyanist Iraz Yıldız ile doludizgin aşk yaşayan Tamer Karadağlı yaş farkına ise aldırmıyor. İkilinin arasında tam 30 yaş fark bulunuyor. 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile yaş farkı için çirkin yorumlarda bulunanları ise şikayet etmek için mahkemenin yolunu tuttu.

“AŞKIN YAŞI OLMAZ”

“AŞKIN YAŞI OLMAZ”
54 yaşındaki oyuncu, daha önce sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere; “Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

ÇİFT SAVCILIĞA BAŞVURDU

ÇİFT SAVCILIĞA BAŞVURDU
İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti. Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

IRAZ YILDIZ KİMDİR?
Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.
2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya’da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.
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Tamer Karadağlı

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