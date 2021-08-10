Tamer Karadağlı sevgilisi Iraz Yıldız arasındaki yaş farkı ne kadar? İşte ünlü çiftin birlikteliğine dair detaylar…

Yıllarca Çocuklar Duymasın’ın taş fırın erkeği Haluk rolüne hayat veren Tamer Karadağlı, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı diziisnde rol almıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Karadağlı’nın şimdilerde sevgilisi Iraz Yıldız ile yaş fark konuşuluyor. Ünlü oyuncu, bu konuşmalara ise “Aşkın yaşı olmaz” diyerek yanıt verdi.

TAMER KARADAĞLI VE IRAZ YILDIZ ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Karizmatik oyuncu Tamer Karadağlı gönlünü genç bir güzel kaptırdı. Genç piyanist Iraz Yıldız ile doludizgin aşk yaşayan Tamer Karadağlı yaş farkına ise aldırmıyor. İkilinin arasında tam 30 yaş fark bulunuyor. 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, 24 yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile yaş farkı için çirkin yorumlarda bulunanları ise şikayet etmek için mahkemenin yolunu tuttu.

“AŞKIN YAŞI OLMAZ” 54 yaşındaki oyuncu, daha önce sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere; “Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.

ÇİFT SAVCILIĞA BAŞVURDU İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti. Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

IRAZ YILDIZ KİMDİR? Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.