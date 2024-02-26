Tarihi handa dükkanlar arasında kaldı! Hikayesiyle şaşırtan türbe... "Sırrımız ifşa oldu"

Eskici Baba’nın Yukarı Taşhan’da ayakkabı tamircisi olduğu ve halk tarafından da sevildiği rivayet ediliyor. Türbenin bulunduğu odanın yıllarca Taşhan esnafı tarafından depo olarak kullanıldığı, restore edildikten sonra ise hak ettiği değere kavuştuğu öğrenildi.

