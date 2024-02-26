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    4. Tarihi handa dükkanlar arasında kaldı! Hikayesiyle şaşırtan türbe... "Sırrımız ifşa oldu"

    Tarihi handa dükkanlar arasında kaldı! Hikayesiyle şaşırtan türbe... "Sırrımız ifşa oldu"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.02.2024 08:56
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    Bolu’da Yukarı Taşhan’daki dükkanların arasında bulunan Eskici Baba türbesi, görenlerin dikkatini çekiyor. Odasının yıllarca esnafın depo olarak kullandığı türbe, etkileyici hikayesiyle de özellikle turistlerin ilgi odağı oluyor.

    Bolu’da 1804’de yaptırılan ve bugün iş merkezi olarak kullanılan 220 yıllık tarihi Yukarı Taşhan’da, yıllar önce bir odanın içinde türbe keşfedildi. "Eskici Baba" (kuddise sirruh) isimli zata ait olduğu öğrenilen türbe için 2011 yılında Sebilci Mehmed Derneği harekete geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle türbe gün yüzüne çıkarılarak, restore edildi.

    Eskici Baba’nın Yukarı Taşhan’da ayakkabı tamircisi olduğu ve halk tarafından da sevildiği rivayet ediliyor. Türbenin bulunduğu odanın yıllarca Taşhan esnafı tarafından depo olarak kullanıldığı, restore edildikten sonra ise hak ettiği değere kavuştuğu öğrenildi.

    "ESKİCİ BABA OLARAK BİLİNEN ZAT TAŞHAN'IN ESNAFLARINDAN"

    "ESKİCİ BABA OLARAK BİLİNEN ZAT TAŞHAN'IN ESNAFLARINDAN"

    Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye Bolu’yu tanıtan turist rehberi Levent Kahveci, "Eskici Baba olarak zat burada ayakkabı tamirciliği yapmış. Önceden ayakkabıcılara ’eskici’ adı verilirmiş. İnsanlar yeni ayakkabı almaktan ziyade eski ayakkabıları tamir ettirmeyi tercih ettikleri için ayakkabı tamircilerine eskici denirmiş. Eskici Baba olarak bilinen zat da Taşhan’ın esnaflarından" dedi.

    "SIRRIMIZ İFŞA OLDU"

    "SIRRIMIZ İFŞA OLDU"

    Eskici Baba ile ilgili rivayetler olduğuna dikkat çeken Kahveci, "Vakti zamanında buradaki esnaf hemen yan tarafta bulunan Yıldırım Beyazıt Cami’de ezan okunduğunda dükkanlarını kapatır ve namaza giderlermiş. Fakat Eskici Baba namaza gitmez, dükkanında kalırmış.

    Çevredeki esnaf ’Bu eskici namaza gelmiyor’ diye kadıya şikayette bulunmuş. Kadı, Eskici Baba’nın yanına gitmeleri için iki zaptiye görevlendirmiş. İki zaptiye Eskici Baba’nın yanına gelerek ’Kadı seni görmek istiyor’ demiş. Eskici Baba onların gözlerini kapatmalarını istemiş. Zaptiyeler gözlerini kapatmışlar ve açtıklarında Kabe’deler.

    Etraflarına şaşkın bir şekilde bakarlarken Eskici Baba ’İşte ben namazımı burada kılıyorum. O yüzden camiye gelmiyorum’ demiş. Tekrar gözlerini kapattırmış ve açtıklarında dükkandalar. Sıkı sıkıya tembih etmiş Eskici Baba. ’Sakın bu sırrı kimseye söylemeyin’ demiş. Zaptiyeler geri dönmüşler de kadıya ne anlatacaklar? Ne yapacaklar? Kadı sormuş.

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    Bolu türbe taşhan isim
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