Tartışma konusu olmuştu! Adım atıldı: Yetkileri askıya alındı... Sadece o durumda ceza yazabilecekler

Edinilen bilgiye göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı. Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır