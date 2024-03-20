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  4. Tartışma konusu olmuştu! Adım atıldı: Yetkileri askıya alındı... Sadece o durumda ceza yazabilecekler

Tartışma konusu olmuştu! Adım atıldı: Yetkileri askıya alındı... Sadece o durumda ceza yazabilecekler

20.03.2024 18:22
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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), yurt genelinde fahri trafik müfettişlerinin, park cezası yazma yetkilerinde kısıtlamaya gidildi. Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı. Karar üzerine yetki, fahri trafik müfettişlerinin kullandığı uygulamadan da çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığınca, fahri trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkileriyle ilgili değişiklik yapıldı. Buna göre, fahri trafik müfettişleri yeni bir düzenlemeye kadar sadece engelli park alanlarının ihlali durumunda ceza yazabilecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLERİNİN PARK CEZASI YAZMA YETKİLERİ ASKIYA ALINDI

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı.

Fahri Trafik Müfettişlerinin uyguladığı park cezaları geniş çapta tartışma oluşturdu, hatta protestolara sebep oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu.

"BU YETKİNİN ASKIYA ALINMASINA KARŞILAR"

"BU YETKİNİN ASKIYA ALINMASINA KARŞILAR"

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güleçyüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fahri trafik müfettişlerine verilen görev çerçevesinde kara yolları trafik kanuna göre bazı maddeler üzerinden cezalar yazılabiliyor. Bunların bir kısmı trafiğin akışkanlığını sağlamak, trafiğin düzenini sağlamaya yönelik cezalar. Bir kısmı da kazaları önlemeye yönelik cezalardır.

Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı.

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