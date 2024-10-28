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Tavuklarını kurtarmak için hayatını tehlikeye attı: Yanan tandırın içine düştü!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.10.2024 08:20
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Ağrı'da tandıra düşüp ateşler içinde yanan tavukları gören 60 yaşındaki 11 çocuk annesi Gündüz Gülalmaz, tavuklarını kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Aniden dengesini kaybeden Gülalmaz tandıra düştü. Yaklaşık 3-4 dakika alevler içinde kalan talihsiz kadının çığlığını olay anında evde bulunan çocukları duyup hemen yardıma koştu ve annelerini kurtardı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Gülalmaz, yaklaşık 50 gün önce evinin bahçesindeki yer tandırında pişirdiği ekmekleri eve götürürken, iki tavuğunun ateşlerin arasında kaldığını gördü. Tavukları kürek yardımıyla tandırdan kurtarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip tandıra düşen Gülalmaz'ın çığlığını duyan evdeki çocukları, yaklaşık 3-4 dakika alevler içinde kalan annelerini kurtardı.

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Başı, elleri, kolları ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 3. derece derin yanıklar oluşan Gülalmaz, Patnos Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Burada doktorların cerrahi müdahalede bulunduğu Gülalmaz, yaklaşık 50 gün süren tedavi ve 4 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

"HAYVANLARA ACIDIM, GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CAN ÇEKİŞİYORLARDI"

"HAYVANLARA ACIDIM, GÖZÜMÜN ÖNÜNDE CAN ÇEKİŞİYORLARDI"

Merkezdeki doktorların başarılı cerrahi müdahaleleri sonucu uzuv kaybından kurtarılan ancak yaşadığı olayın etkisini atlatamayan Gülalmaz, AA muhabirine, tavukların tandıra düştüğünü görünce onları kurtarmak istediğini söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Gülalmaz, "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı, 'tavuktur' diye ateşin içinde bırakamazdım, Onları kurtarmak isterken yandım. Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktor, hemşire ve sağlık personeli çok iyiler, Allah hepsinden razı olsun. 2 ayda çok şükür iyileştim. Çok kötü yanmıştım, kaderimde bu da varmış gördüm." diye konuştu.

Oğlu Özcan Gülalmaz da annesinin tavukları kurtarmaya çalışırken yüzüstü tandıra düştüğünü anlatarak, "Annem 3-4 dakika alevlerin içinde kalıyor. Daha sonra ağabeyim annemi kurtarıyor. 50 gündür buradayız, Ayetullah hocamız başta olmak üzere Onur ve Zeki hocalarımız, hemşirelerimiz çok iyi baktı. 4 defa ameliyat oldu, 2 defa cilt nakli yapıldı. Başarılı ameliyat sayesinde yanan bölgelerde kesilme ihtimali de olmadı." ifadesini kullandı.

"UZUV KESİLME RİSKİ DE ORTADAN KALKTI"

"UZUV KESİLME RİSKİ DE ORTADAN KALKTI"

Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz ise vücudunda yaklaşık yüzde 45 civarında 3. derece yanıklar olan Gülalmaz'ın ileri yaş, hipertansiyon, şeker ve böbrek yetmezliği hastalıkları nedeniyle tedavisinin de zor geçtiğini dile getirdi.

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yangın Erzurum tavuk yanık tandır ateş
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