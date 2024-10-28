Tavuklarını kurtarmak için hayatını tehlikeye attı: Yanan tandırın içine düştü!

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Gülalmaz, "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı, 'tavuktur' diye ateşin içinde bırakamazdım, Onları kurtarmak isterken yandım. Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktor, hemşire ve sağlık personeli çok iyiler, Allah hepsinden razı olsun. 2 ayda çok şükür iyileştim. Çok kötü yanmıştım, kaderimde bu da varmış gördüm." diye konuştu.