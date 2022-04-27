Tediye ödemeleri ne zaman 2022? Tediye ödemeleri ne kadar? Kim, kaç TL alacak?

Tediye ödemeleri, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 700 bin civarında işçiye ödeme yapılacağı aktıldı. Bu yılın ilk yarısı ile ilgili 26 günlük ikramiyelerinin ilk 13'ü 28 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılmıştı. Peki Tediye ödemeleri ne zaman 2022? Tediye ödemeleri kaç kadar? Kim, kaç TL alacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2022?

Tediye 2022 ödeme tarihi ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; 13 günlük ikinci ödemeler 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR? Tediye ödemeleri maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak.

Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

TEDİYE NEDİR? Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir.