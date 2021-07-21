Tek tek dolaşıp mezarlara balon bağladı! Sosyal medyada merak uyandıran görüntülerin sırrı ortaya çıktı

Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arefe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı.

"MEZARLIĞA GİTMEK İÇİN AKŞAM SAATLERİNİ BEKLEDİM"

Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına "Çocuğunu gönder vereyim" dedi.

Kadının, "Çocuğum gelemez mezarlıkta" deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı.

Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

20 yıldır ilçede balon satan ve "Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum" diyen Sait Kocatepe o anları şöyle anlattı: