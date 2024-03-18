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  4. Temmuz'da tamamen yok olmuştu! Mart'ta yeniden ortaya çıktı 'İzlemeye geldim! Uzaktan bakıyoruz'

Temmuz'da tamamen yok olmuştu! Mart'ta yeniden ortaya çıktı 'İzlemeye geldim! Uzaktan bakıyoruz'

18.03.2024 16:37
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Artvin'in Yusufeli ilçesi Mutlugün köyü Uysallar Mahallesi'nin tamamı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında baraj suları altında kalırken, mahalle Mart ayında baraj sularının çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı. Bölge halkından bir kişi camiyi göstererek "Geçen yıl teravihi bu camide kılardık, bu yıl ise uzaktan camiye bakıyoruz" dedi. Bölge halkı, "Suların çekilmesiyle köyümüz yeniden ortaya çıktı. İzlemeye geldim" ifadelerini kullandı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine devam ediyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

GEÇEN YIL TEMMUZ'DA BARAJ SULARINA GÖMÜLEN MAHALLE, MART'TA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Mutlugün'ün 30 haneli Uysallar Mahallesi ise geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tamamen sulara gömüldü.

Baraj sularının bu günlerde çekilmesiyle birlikte ise 9 ay sonra Uysallar Mahallesi gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlar bölgeye gelip köylerini fotoğraflarken, aynı zamanda hatıralarını yâd ediyor.

"İZLEMEYE GELDİM"

"İZLEMEYE GELDİM"

Bölge halkından Kadir Gündüz (55) yaptığı açıklamada, “Suların çekilmesiyle köyümüz yeniden ortaya çıktı. Ben de onu izlemeye geldim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin baraj
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