Temmuz'da tamamen yok olmuştu! Mart'ta yeniden ortaya çıktı 'İzlemeye geldim! Uzaktan bakıyoruz'

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES, elektrik üretimine devam ediyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır