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Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin! K2 vitamini ve muazzam faydaları: K2 vitamini nelerde bulunur?

20.10.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

K2 vitamini, fermente ürünler veya belirli hayvansal ürünler dahil olmak üzere çeşitli gıdalarda doğal olarak bulunabilir. K2 vitamini, tereyağı, yumurta sarısı ve fermente gıdalardan alabileceğiniz bir K vitamini şeklidir. Vitaminin kemik sağlığı için faydaları vardır ve osteoporoz tedavisinde yardımcı olabilir. K2 vitamini ayrıca romatoid artriti iyileştirmeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

K vitamini de dahil olmak üzere vücudunuzu sağlıklı tutmaktan diğer birçok vitamin sorumludur. Ancak ismine rağmen, K vitamini tek bir vitamin değildir.

K VİTAMİNİ İKİYE AYRILIR

Aksine K vitamini, benzer bir kimyasal yapıyı paylaşan bir grup bileşiğe karşılık gelir. Sağlığınız için en önemli iki form K1 (phylloquinone) ve K2 (menaquinones).
K vitamini, özellikle K2 vitamini daha az bilinirken, bu besin kemik ve kalp sağlığı gibi faktörlerde önemli bir rol oynar.

K2 VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR?

K2 VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR?
K1 vitamini tipik olarak K vitamininin ana besin kaynağı olmasına ve öncelikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunmasına rağmen, K2 vitamini hala dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır ve çoğunlukla hayvansal ve fermente gıdalarda bulunur.
En yaygın olarak kemik sağlığı ve kardiyovasküler sağlık ile bağlantılıdırlar.
K2 vitamini yumurta sarısı, tereyağı, hayvanların yemine K2 vitamini eklenmesi durumunda çeşitli hayvansal ürünler, lâhana turşusu ve kefirde bulunur.
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