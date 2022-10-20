Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin! K2 vitamini ve muazzam faydaları: K2 vitamini nelerde bulunur?

K vitamini de dahil olmak üzere vücudunuzu sağlıklı tutmaktan diğer birçok vitamin sorumludur. Ancak ismine rağmen, K vitamini tek bir vitamin değildir.

K VİTAMİNİ İKİYE AYRILIR

Aksine K vitamini, benzer bir kimyasal yapıyı paylaşan bir grup bileşiğe karşılık gelir. Sağlığınız için en önemli iki form K1 (phylloquinone) ve K2 (menaquinones).

K vitamini, özellikle K2 vitamini daha az bilinirken, bu besin kemik ve kalp sağlığı gibi faktörlerde önemli bir rol oynar.

K2 VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR? K1 vitamini tipik olarak K vitamininin ana besin kaynağı olmasına ve öncelikle yeşil yapraklı sebzelerde bulunmasına rağmen, K2 vitamini hala dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır ve çoğunlukla hayvansal ve fermente gıdalarda bulunur.

En yaygın olarak kemik sağlığı ve kardiyovasküler sağlık ile bağlantılıdırlar.