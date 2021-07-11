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  4. Terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı

Terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı

11.07.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta vatandaşlar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra düzenlenen festivale katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Şırnak'ta, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi.

FESTİVAL HEYECANI

Vatandaşlar, 40 yıl sonra, terörden temizlenerek huzurun tesis edildiği alanda, valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festivale katıldı.
Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.
Vatandaşlardan Şahin Ürper, yaptığı açıklamada, terörden temizlenen alana yıllar sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"BENİM HEP HAYALİMDİ"

"BENİM HEP HAYALİMDİ"
Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkma hayalinin gerçekleştiğini aktaran Ürper, "Dedelerimizden öğrendiğimiz 7 defa burayı ziyaret edenin bir hac sevabı kazandığıdır. Benim hep hayalimdi Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkmak, bugün gerçekleşti ve çok mutluyum. Sanki Mekke'deyim, Medine'deyim, Kudüs'teyim. Burada yeniden doğmuş gibi bir his var içimde. Bize buraları açan, gelmemize vesile olan güvenlik güçlerimize devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin." diye konuştu.
Ürper, oluşan huzur ve güven ortamına herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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