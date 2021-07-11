Terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı

"BENİM HEP HAYALİMDİ"

Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkma hayalinin gerçekleştiğini aktaran Ürper, "Dedelerimizden öğrendiğimiz 7 defa burayı ziyaret edenin bir hac sevabı kazandığıdır. Benim hep hayalimdi Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkmak, bugün gerçekleşti ve çok mutluyum. Sanki Mekke'deyim, Medine'deyim, Kudüs'teyim. Burada yeniden doğmuş gibi bir his var içimde. Bize buraları açan, gelmemize vesile olan güvenlik güçlerimize devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin." diye konuştu.