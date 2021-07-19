HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Terviye gününde yapılacak ibadetler! Terviye nedir? Terviye gününde nasıl namaz kılınır?

Terviye gününde yapılacak ibadetler! Terviye nedir? Terviye gününde nasıl namaz kılınır?

19.07.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe gününün gelmesiyle beraber Terviye günü de birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği ay olarak bilinen Zilhicce ayı içerisine bulunan Terciye günü, birçok Müslüman için büyük bir öneme sahip. Zilhicce ayının sekizinci gününe denk gelen Terviye gününde, Müslümanlar çeşitli ibadetlerle bugünü idrak eder. Peki Terviye nedir? Terviye günü namazı nasıl kılınır?

Terviye günü Müslümanlar arasında, sabah namazının ardından hacıların toplanarak Mekke’den Mina’ya yola çıktığı gün olarak biliniyor. Bu tarihte birçok insan çeşitli ibadetlerle bugünü idrak ediyor. Kurban Bayramı’nın arefesine denk gelen Terviye gününde yapılacak ibadetler ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Terviye nedir? Terviye namazı nasıl kılınır?

Terviye nedir?

Terviye 'düşünmek, akıl yormak veya suya kandırmak' anlamlarına geliyor. Bir rivayete göre, Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını suya kandırarak, Mekke'den Mina’ya bu tarihte yola çıkıyor. Bir başka rivayete göre ise, Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugünü düşündüğü için, bugüne 'terviye günü' adı veriliyor.
"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle alakalı rüyasını o gece gördüğü, Terviye günü bu rüya üzerinde düşündüğü ve ertesi günün arefe olması ile bunun sadık bir rüya olduğunu anladığı rivayet edilir. Bayram günü de Hazreti İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğuna inanılır.

Terviye Günü ne zaman?

Terviye Günü ne zaman?
Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilen Yevm-i terviye (Terviye günü), arefe gününden bir önceki gün ibadetlerle geçirilen gün olarak bilinir. Terviye Günü, bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe (dün) denk geliyor.

Terviye namazı nasıl kılınır?

Terviye namazı nasıl kılınır?
Nakledilen tarife göre; dört rekatlık namazın birinci rekatında Asr Suresi, ikinci rekatında Kureyş Suresi, üçüncü rekatında Nasr Suresi ve dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekat namazın her rekatında üç kere İhlas Suresi okunur.
Bu namaz kılan kişinin, Terviye günü Mina'da bulunup da zikreden mü'minlerin eriştiği fazilet ve ecre erişeceği ümit edilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

Yüzlercesi bir anda saldırdı! Dehşet anları

Yüzlercesi bir anda saldırdı! Dehşet anları

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

Bikinili ve makyajsız pozlarını paylaştı!

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

İşte F.Bahçe'nin yeni forveti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

Vali'den önemli açıklama: Uyku bize haram

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.