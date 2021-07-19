Terviye gününde yapılacak ibadetler! Terviye nedir? Terviye gününde nasıl namaz kılınır?

Terviye günü Müslümanlar arasında, sabah namazının ardından hacıların toplanarak Mekke’den Mina’ya yola çıktığı gün olarak biliniyor. Bu tarihte birçok insan çeşitli ibadetlerle bugünü idrak ediyor. Kurban Bayramı’nın arefesine denk gelen Terviye gününde yapılacak ibadetler ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Terviye nedir? Terviye namazı nasıl kılınır?

Terviye nedir?

Terviye 'düşünmek, akıl yormak veya suya kandırmak' anlamlarına geliyor. Bir rivayete göre, Mina'da su bulunmadığından dolayı hacılar kendilerini ve hayvanlarını suya kandırarak, Mekke'den Mina’ya bu tarihte yola çıkıyor. Bir başka rivayete göre ise, Hazreti İbrahim gördüğü rüyanın ardından bugünü düşündüğü için, bugüne 'terviye günü' adı veriliyor.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle alakalı rüyasını o gece gördüğü, Terviye günü bu rüya üzerinde düşündüğü ve ertesi günün arefe olması ile bunun sadık bir rüya olduğunu anladığı rivayet edilir. Bayram günü de Hazreti İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğuna inanılır.

Terviye Günü ne zaman? Zilhicce ayının sekizinci günü idrak edilen Yevm-i terviye (Terviye günü), arefe gününden bir önceki gün ibadetlerle geçirilen gün olarak bilinir. Terviye Günü, bu yıl 18 Temmuz 2021 Pazar gününe (dün) denk geliyor.

Terviye namazı nasıl kılınır? Nakledilen tarife göre; dört rekatlık namazın birinci rekatında Asr Suresi, ikinci rekatında Kureyş Suresi, üçüncü rekatında Nasr Suresi ve dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Müteakiben kılınacak iki rekat namazın her rekatında üç kere İhlas Suresi okunur.