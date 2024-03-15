Tıpkı ağaçlar gibi... Yaşını böyle anlıyorlar! 1000 yıllık halının üzerindeki hikaye dikkat çekici

İPLİKLERİN YAŞINDAN HALININ YAŞI ANLAŞILIYOR

Deveci, müzede sergilenen halılar içinde bu halının en eski tarihe sahip olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi yapılırken de kongre salonunun bütün duvarları hem ses yalıtımı açısından hem de görsel amaçlı halılarla kaplanmış. Burada da o halılarımızın birer örneklerini sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yeni oluşturduğumuz odamız ziyaretçilerden yoğun talep görüyor. Envanter kayıtlarımızda ve uzmanlarımız tarafından incelenmesinde ipliklerin belirli bir yaşı var. Nasıl ağaçlardaki budaklardan yaşları belirleniyorsa halılarda da dokumalardan ve iplik üzerindeki inceleme neticesinde bize ne kadar yaşta olduğunu gösterebiliyor."