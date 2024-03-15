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  4. Tıpkı ağaçlar gibi... Yaşını böyle anlıyorlar! 1000 yıllık halının üzerindeki hikaye dikkat çekici

Tıpkı ağaçlar gibi... Yaşını böyle anlıyorlar! 1000 yıllık halının üzerindeki hikaye dikkat çekici

15.03.2024 13:58
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Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan bölümde, aralarında 1000 yıllık Selçuklu halısının bulunduğu tarihi halılar sergileniyor.

Müzede oluşturulan halı seksiyonunda, tarihi halılar ve Gürün şalları beğeniye sunuldu. Bölümde 62 halı sergilenirken, eserler arasında bulunan Selçuklular döneminden kalma ve 1000 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi halı dikkati çekiyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

SİVAS'TA 1000 YILLIK SELÇUKLU HALISI MÜZEDE SERGİLENİYOR

Müze Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, Sivas halısının Türkiye'nin en kaliteli halıları arasında yer aldığını söyledi.

Sivas halısında bir santimetrekareye düşen atkı ve çözgü sayısının 60x60 olduğunu belirten Deveci, "Lup dediğimiz aletle baktığınız zaman bir santimetrekarede dikili olan çözgüler enine olan atkı sayıları 60x60 olmakta. Sivas halısı dünyada bilinen ilk halı olan Pazırık halısıyla da benzer özelliklere sahip." bilgisini verdi.

Sivas halısının el dokumacılığının nadir olarak devam ettiğine değinen Deveci, "Şu an sergi odamızda yaklaşık 1000 yıllık tarihe sahip Selçuklu halısı bulunmakta. Halıda özellikle üzerindeki figürlerden, motiflerden anladığımız kadarıyla bir padişahın ya da dönemin ileri gelenlerinden birisinin tahta çıkması veya önemli bir olay anlatılıyor." diye konuştu.

İPLİKLERİN YAŞINDAN HALININ YAŞI ANLAŞILIYOR

İPLİKLERİN YAŞINDAN HALININ YAŞI ANLAŞILIYOR

Deveci, müzede sergilenen halılar içinde bu halının en eski tarihe sahip olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi yapılırken de kongre salonunun bütün duvarları hem ses yalıtımı açısından hem de görsel amaçlı halılarla kaplanmış. Burada da o halılarımızın birer örneklerini sergileyerek ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yeni oluşturduğumuz odamız ziyaretçilerden yoğun talep görüyor. Envanter kayıtlarımızda ve uzmanlarımız tarafından incelenmesinde ipliklerin belirli bir yaşı var. Nasıl ağaçlardaki budaklardan yaşları belirleniyorsa halılarda da dokumalardan ve iplik üzerindeki inceleme neticesinde bize ne kadar yaşta olduğunu gösterebiliyor."

"HER HALININ TARİHİ GEÇMİŞİ VAR"

"HER HALININ TARİHİ GEÇMİŞİ VAR"

Halı seksiyonu odasında 62 eser bulunduğunu anlatan Deveci, şöyle devam etti:

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Anahtar Kelimeler:
Sivas halı
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