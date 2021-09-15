Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli? Tostçu Mahmut Anıl Kurt neden öldü?

Adana'da ütü tostları ile ünlenen ünlü Tostçu Mahmut Anıl Kurt'tan acı bir haber geldi. Anıl Kurt'un hayatını kaybettiği haberi sonrası 'Tostçu Mahmut neden öldü?" sorusu merak ediliyor. Peki Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli?

TOSTÇU MAHMUT ANIL KURT KİMDİR?

Adana'nın Seyhan ilçesinde Müslüm Gürses şarkıları eşliğinde yapmış olduğu ütü tost ile bilinen ve sosyal medyada da çokça konuşulup fenomen olan Tostçu Mahmut isimli markanın sahibi olan Anıl Kurt'tan üzücü bir haber geldi.

Kurt, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan şube açılışına giderken Niğde'de geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gelişme sonrası Anıl Kurt'un kim olduğu da merak ediliyor .

ÜTÜ TOST İLE FENOMEN OLMUŞTU Adana'da yer alan küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'da vatandaşlar 'ütü tost' yiyebilmek için uzun kuyruklar içerisinde sıra bekliyordu.

Tostçu Mahmut ismiyle ünlenen Anıl Kurt'un sürekli söylediği sözü ve mottosu ise "Acı atıyorum abi" veya Adana şivesi ile "Acı atüyürüm abi" sözüydü.