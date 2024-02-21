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  4. Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

21.02.2024 19:10 | Son Güncelleme:
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Trabzon açıklarında ters dönmüş boş tekne ekipleri harekete geçirdi. Teknenin Rusya- Ukrayna savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı şüphesi üzerine SAS timlerinin incelemesi sonrası fünye ile patlatıldı. Trabzon Valiliği, şüpheli tekne ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akçaabat'ın Mersin Mahallesi açıklarında bir balıkçı, kıyıdan 100 metre açıkta ters dönmüş halde su üzerinde duran tekneyi fark edince, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve SAS timi ekipleri sevk edildi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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FÜNYE İLE PATLATILDI

FÜNYE İLE PATLATILDI

Şüpheli teknenin çevresinde dalış yaparak incelemelerde bulunan ekipler, deniz trafiğini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

İncelemeler sonrası Rusya- Ukrayna savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı şüphesi üzerine içerisinde şüpheli cisim de bulunan tekne, fünye ile patlatılarak imha edildi.

DENİZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

DENİZ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI

Patlatma anı çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlatma sonrası yapılan incelemelerin ardından bölge yeniden deniz trafiğine açıldı.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, şüpheli teknenin imha edilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 

Edişe edilecek bir durumunun olmadığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde denizde ters dönmüş bir lastik bot tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna- Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz’de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizde güvenli bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.(DHA)

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Trabzon
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