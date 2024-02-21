Trabzon açıklarında şüpheli tekne alarmı! SAS'lar imha etti, Valilik'ten açıklama

Edişe edilecek bir durumunun olmadığı belirtilen açıklamada, "İlimiz Akçaabat ilçesi Akçakale Balıkçı Barınağı önlerinde denizde ters dönmüş bir lastik bot tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelince yapılan incelemede botun Ukrayna- Rusya savaşında sabotaj amaçlı kullanıldığı bilinen ve Karadeniz’de zaman zaman rastlanılan kontrolsüz başıboş dolaşan botlardan olabileceği değerlendirilmiştir. Karadan ve denizden gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle bölgeye sevk edilen SAS timi tarafından yapılan inceleme ve çalışmalarla açık denizde güvenli bir şekilde imha edilmiştir. Vatandaşlarımız açısından endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.(DHA)