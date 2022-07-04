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  4. Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

04.07.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük 1. etap yurt dışı kampı çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da ilk antrenmanını yaptı.

THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gelen ve kara yoluyla kamp yapacağı Kranj kentine ulaşan bordo-mavili takım, TSİ ile 19.00'da basına kapalı olarak ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ilk olarak dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışması yapıldı. Antrenman, 5’e 2 çalışmasıyla devam ederken geniş alan oyunları ile sona erdi.

Trabzonspor, Slovenya’daki yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, Slovenya'da ilk çalışmasını yaptı
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Slovenya futbol

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