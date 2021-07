TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? İşte Ahmet Albayrak kariyeri...

2016 yılına gelindiğinde ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı olmuştur. Öte yandan New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirmiştir. Ahmet Albayrak'ın eserleri Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Modern, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Güney Kore, Rusya, Hollanda, Fransa, Meksika, Makedonya gibi ülkelerde sergilenmiştir.