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TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? İşte Ahmet Albayrak kariyeri...

14.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Albayrak'ın TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından Ahmet Albayrak'ın kim olduğu, hangi okullarda okuduğu ve kariyer hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar "TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ahmet Albayrak kariyeri...

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ahmet Albayrak'ın TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı açıklandı. Peki TRT'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak Kayseri Erciyesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. İşte Ahmet Albayrak kariyeri...

Ahmet Albayrak kimdir?

1982 Kayseri doğumlu Ahmet Albayrak 38 yaşındadır. 2003 senesinde Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nüfakülte birincisi olarak bitiren Prof. Dr. Ahmet Albayrak, 2005'te Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında yüksek lisans yapmıştır. Albayrak 2008'de ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamlamıştır.
Albayrak; video, film, çizim, resim, motion, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katılmış ve çeşitli ödüller almaya hak kazanmıştır. Ahmet Albayrak 2013'te IKSV desteği ile Paris'te, Cite Internationale Des Arts’ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi.
2016 yılına gelindiğinde ise The American Turkish Society desteğiyle New York’ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı olmuştur. Öte yandan New York'ta ürettiği işlerinden oluşan "Anemotaxis" adlı solo bir sergi gerçekleştirmiştir. Ahmet Albayrak'ın eserleri Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Modern, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Güney Kore, Rusya, Hollanda, Fransa, Meksika, Makedonya gibi ülkelerde sergilenmiştir.
Ahmet Albayram Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödülü almaya hak ka1982 Kayseri doğumlu Ahmet Albayrak 38 yaşındadır. zanmıştır. Prof. Dr. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, yeni medya, film-video sanatı, video mapping, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vermiş, çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Öte yandan söz konusu alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katılmıştır.
Albayrak'ın çeşitli kurumlarda yöneticilik, jürilikler, komisyon üyelikleri, bilirkişilik görevleri gibi deneyimleri vardır. Aynı zamanda T.C Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığı ve küratörlüğünü de yürütmüştür. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler vermiştir.
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