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  4. TÜİK yeni verileri açıkladı: 82 plaka belli oluyor! İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!

TÜİK yeni verileri açıkladı: 82 plaka belli oluyor! İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.03.2024 13:15
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Uzun süredir birçok ilçe, Türkiye'nin 82. ili olma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. İlçe olurken özellikle nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ön plana çıkıyor. TÜİK yeni verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeline sahip ilçeler de ortaya çıktı. Listede İstanbul'dan da üç ilçe yer alıyor. İşte merak edilen o liste!

Birçok kişinin merakla beklediği 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali artık iyice yaklaştı. 82-83-84 numaralı plakalar belli olmak üzere. İşte Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeli en yüksek ilçeler...


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TÜİK yeni verileri açıkladı: 82 plaka belli oluyor! İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!

MANİSA

MANİSA

Akhisar

ANTALYA

ANTALYA

Alanya

İSTANBUL

İSTANBUL

BAĞCILAR

BALIKESİR

BALIKESİR

Bandırma

ŞIRNAK

ŞIRNAK

Cizre

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