Türkiye'de infial yaratan taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni gelişme! Delil Aysal ile ilgili beklenen rapor geldi

TAKSİCİ ERGE'NİN KIZINI ARAMIŞ

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızı N.E.'nin (16) ifadesine ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Aysal ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirterek, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor' diye karşılık verdi" dediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'Kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.