HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'de infial yaratan taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni gelişme! Delil Aysal ile ilgili beklenen rapor geldi

Türkiye'de infial yaratan taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni gelişme! Delil Aysal ile ilgili beklenen rapor geldi

28.02.2024 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de taksici Oğuz Erge, soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülmüştü. Türkiye'de infial yaratan olay sonrası Delil Aysal ile ilgili beklenen rapor mahkemeye ulaştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aysal'ın akıl sağlığı yerinde çıktı.

Olay, 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Aysal, tabancayla ateş edip Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuz Erge'yi ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Youtube

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerası ile bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edilip, olayın ertesi günü saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aysal, polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

ARAÇ KAMERASI KAYDETTİ

Olay anını anbean kaydeden araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla ateş edip vurduğu taksi şoförü Erge'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer aldı. Aysal'ın tabancayla yaraladığı Oğuz Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

TAKSİCİ ERGE'NİN KIZINI ARAMIŞ

TAKSİCİ ERGE'NİN KIZINI ARAMIŞ

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızı N.E.'nin (16) ifadesine ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Aysal ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirterek, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor' diye karşılık verdi" dediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca, "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'Kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığına da ifadesinde yer veren Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını kaydetti.

Erge'nin kızı N.E. ise ifadesinde, "Babamın kullandığı telefondan arama geldi. Telefonu açtığımda tanımadığım bir erkek, 'Baban Gaziemir Belediyesi'nin arkasında Migros'un arkasındaki ara sokakta takside. Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi, ardından da telefonu kapattı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir taksi
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çağrılarına yanıt geldi

Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çağrılarına yanıt geldi

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Devletin 'gizli anayasası' güncelleniyor

Sevgilisiyle kavga edip araçları yaktı! Uzman çavuş için yeni gelişme

Sevgilisiyle kavga edip araçları yaktı! Uzman çavuş için yeni gelişme

Fark kıl payı, arayı o partiler kapatabilir!

Fark kıl payı, arayı o partiler kapatabilir!

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

Süleyman Soylu CHP standını ziyaret etti! Kahkahaların havada uçuştuğu görüşmeyle ilgili Saymaz'dan çarpıcı çıkış geldi: Özellikle bir olayı hatırlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.