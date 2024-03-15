Türkiye'de internet hızına şikayet yüzde 615 arttı! Cayma bedeli isyan ettirdi, kullanıcılar o soruna veryansın etti

Ocak ayında internet kullanıcılarının şikayetleri zirveye ulaştı. Yüksek cayma bedeli kullanıcıların en çok dert yandığı konulardan biri. Bir kullanıcı "Dünyanın en pahalı internetini kullanıp en kötü altyapıya sahip ülkeyiz" diyerek şikayetini dile getirdi. 2024'te yüksek bedel ödeyip internette kopma ve yavaşlık yaşanması da kullanıcıların şikayet ettiği sorunlar arasında.
Şikayetvar, internet servis sağlayıcılarıyla ilgili verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sektörle ilgili şikayet artış oranı yüzde 615 olarak gerçekleşti.
Kullanıcılar, en çok internetin yavaşlığından şikayet ederken yeni zamlarla birlikte sunulan hizmetin çok pahalı olduğunu platform üzerinden dile getirdi.
Ayrıca halihazırda taahhüt hızının altında internet hizmeti alan kullanıcılar, sözleşmelerinden vazgeçtiği durumlarda yüksek cayma bedelini ödemekle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. İnternetin sürekli kopması, aboneliklerin geç bağlanması, müşteri hizmetlerinin ilgisizliği şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:
“İnternet servis sağlayıcım, 2 aylık kullanım sonucunda çekim gücünden memnun kalmadığım için iptal ettirmek istediğimde, bin 900 TL cayma bedelinin yansıtacağını söyledi. İnsanlar adeta mecbur bırakılıyor. İnternet hizmeti alırken iyi araştırma yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu durumu yeni hizmet alacak kişiler göz önünde bulundururlar."
“2 yıldır internet altyapısını kuramadılar. En son fiber kutusu geldi, 2 haftadır da onu bekliyoruz. Sinyal gelecek diyorlar. Çok yavaş, umursamaz çalışıyorlar. 2024 yılında internet hizmeti alamıyoruz 19 daire olarak. İvedilikle çözülmesini istiyoruz."