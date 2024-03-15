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Türkiye'de internet hızına şikayet yüzde 615 arttı! Cayma bedeli isyan ettirdi, kullanıcılar o soruna veryansın etti

15.03.2024 10:36
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Türkiye'deki internet kullanıcıları internet hızından, cayma bedelinden, bağlantı kopmalarından ve benzeri sorunlardan bezmiş durumda. Öyle ki söz konusu sorunlarla ilgili şikayetler geçen yıla oranla yüzde 615 arttı. Şikayetvar'da isyan eden internet kullanıcıları taahhüt bitiminde yüzde 300'ü geçen zamlara, 144p çözünürlükte video izleyememeye ve benzeri sorunlara isyan etti.

Ocak ayında internet kullanıcılarının şikayetleri zirveye ulaştı. Yüksek cayma bedeli kullanıcıların en çok dert yandığı konulardan biri. Bir kullanıcı "Dünyanın en pahalı internetini kullanıp en kötü altyapıya sahip ülkeyiz" diyerek şikayetini dile getirdi. 2024'te yüksek bedel ödeyip internette kopma ve yavaşlık yaşanması da kullanıcıların şikayet ettiği sorunlar arasında.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

TÜRKİYE'Yİ İSYAN ETTİREN İNTERNET

Şikayetvar, internet servis sağlayıcılarıyla ilgili verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sektörle ilgili şikayet artış oranı yüzde 615 olarak gerçekleşti.

Kullanıcılar, en çok internetin yavaşlığından şikayet ederken yeni zamlarla birlikte sunulan hizmetin çok pahalı olduğunu platform üzerinden dile getirdi.

Ayrıca halihazırda taahhüt hızının altında internet hizmeti alan kullanıcılar, sözleşmelerinden vazgeçtiği durumlarda yüksek cayma bedelini ödemekle karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. İnternetin sürekli kopması, aboneliklerin geç bağlanması, müşteri hizmetlerinin ilgisizliği şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı. Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı:

"CAYMA BEDELİ İÇİN BİN 900 TL İSTİYORLAR"

"CAYMA BEDELİ İÇİN BİN 900 TL İSTİYORLAR"

“İnternet servis sağlayıcım, 2 aylık kullanım sonucunda çekim gücünden memnun kalmadığım için iptal ettirmek istediğimde, bin 900 TL cayma bedelinin yansıtacağını söyledi. İnsanlar adeta mecbur bırakılıyor. İnternet hizmeti alırken iyi araştırma yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu durumu yeni hizmet alacak kişiler göz önünde bulundururlar."

"2024'TE İNTERNET HİZMETİ ALAMIYORUZ"

"2024'TE İNTERNET HİZMETİ ALAMIYORUZ"

“2 yıldır internet altyapısını kuramadılar. En son fiber kutusu geldi, 2 haftadır da onu bekliyoruz. Sinyal gelecek diyorlar. Çok yavaş, umursamaz çalışıyorlar. 2024 yılında internet hizmeti alamıyoruz 19 daire olarak. İvedilikle çözülmesini istiyoruz."

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