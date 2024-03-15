Türkiye'de internet hızına şikayet yüzde 615 arttı! Cayma bedeli isyan ettirdi, kullanıcılar o soruna veryansın etti

Ocak ayında internet kullanıcılarının şikayetleri zirveye ulaştı. Yüksek cayma bedeli kullanıcıların en çok dert yandığı konulardan biri. Bir kullanıcı "Dünyanın en pahalı internetini kullanıp en kötü altyapıya sahip ülkeyiz" diyerek şikayetini dile getirdi. 2024'te yüksek bedel ödeyip internette kopma ve yavaşlık yaşanması da kullanıcıların şikayet ettiği sorunlar arasında.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

