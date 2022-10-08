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  4. Kimse onlara beddua edemiyor! Türkiye'de tek bir benzeri olan esrarengiz toplu mezarlığın gizemi çözüldü: 'Buradaki cellatlar, padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir'

Kimse onlara beddua edemiyor! Türkiye'de tek bir benzeri olan esrarengiz toplu mezarlığın gizemi çözüldü: 'Buradaki cellatlar, padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir'

08.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu semtinde yoldan geçenlerin fark etmesi güç bir toplu mezarlık bulunuyor. Mezarların üstünde ne bir isim bulunuyor ne de herhangi bir bilgi. Yıllar içinde bakımsızlığın da etkisiyle daha da gizemli bir görünüme bürünen toplu mezarlıkların Osmanlı'da çokça bulunsa da günümüzde Türkiye'de bu büyüklükte tek bir benzeri olduğu belirtiliyor. Araştırmacı yazar Halid Develioğlu'na göre, cellatlara ait mezarların bu denli gizemli olmasının ardında ise 'beddua' gerekçesi yer alıyor...

Türkiye'nin ikinci büyük toplu cellat mezarlığı havadan görüntülendi. Mezarların üzerinde hiçbir bilgi yer almasının nedeni ise Osmanlı dönemindeki bir uygulamaya dayanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı yazar Halid Develioğlu, "Buradaki cellatlar padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir. Bu nedenle o insanların sonradan gelen nesilleri aileleri zarar görmesin diye isimleri tutulmaz ve doğum tarihleri verilmez" sözleriyle cellatların beddua almasını önlemek amacıyla mezarlara bilgi ve isim yazılmadığını anlattı. İşte gerek görünümü gerekse tarihsel arka planıyla hayli dikkat çeken toplu mezarlığın ayrıntıları...

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE İSTANBUL'UN BİLİNMEYEN 'TOPLU CELLAT MEZARLIĞI'

Beyoğlu’nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor.

MEZAR OLDUĞU BİLE ANLAŞILMIYOR

MEZAR OLDUĞU BİLE ANLAŞILMIYOR
Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerlerinde ne ölen kişinin ismi ne de ona dair bilgi bulunuyor.

EŞİNE VE AİLESİNE KÖTÜLÜK YAPILMASINI ENGELLEMEK İÇİN...

EŞİNE VE AİLESİNE KÖTÜLÜK YAPILMASINI ENGELLEMEK İÇİN...
Çünkü Osmanlı Döneminde cellatların mezar taşlarında herhangi bir bilgi yazılmamasına dair karar uygulanıyordu. Mezar taşları üzerine beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgi yazılmadığı biliniyor. Bu uygulama geride kalan yakınlarına, eşine ve ailesine kötülük yapılmasını engellemek, mezarları tahrip etmekten korumak için alınan bir önlemdi.

"TÜRKİYE'DE BULUNAN İKİNCİ BÜYÜK TOPLU CELLAT MEZARLIĞI OLABİLİR"

"TÜRKİYE'DE BULUNAN İKİNCİ BÜYÜK TOPLU CELLAT MEZARLIĞI OLABİLİR"
Araştırmacı yazar Halid Develioğlu’nun ifadelerine göre toplu halde bulunan yaklaşık 7 cellat mezarı, Türkiye’de bulunan ikinci büyük toplu cellat mezarlığı olabilir.
Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii Haziresi'nin Beyoğlu’nda önemli bir konumda olduğunu ifade eden araştırmacı yazar Halid Develioğlu şöyle konuştu:
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Anahtar Kelimeler:
Cellat toplu mezar osmanlı
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