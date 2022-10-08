Kimse onlara beddua edemiyor! Türkiye'de tek bir benzeri olan esrarengiz toplu mezarlığın gizemi çözüldü: 'Buradaki cellatlar, padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir'

Türkiye'nin ikinci büyük toplu cellat mezarlığı havadan görüntülendi. Mezarların üzerinde hiçbir bilgi yer almasının nedeni ise Osmanlı dönemindeki bir uygulamaya dayanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacı yazar Halid Develioğlu, "Buradaki cellatlar padişahın hükmettiği cezayı uygulayan kişilerdir. Bu nedenle o insanların sonradan gelen nesilleri aileleri zarar görmesin diye isimleri tutulmaz ve doğum tarihleri verilmez" sözleriyle cellatların beddua almasını önlemek amacıyla mezarlara bilgi ve isim yazılmadığını anlattı. İşte gerek görünümü gerekse tarihsel arka planıyla hayli dikkat çeken toplu mezarlığın ayrıntıları...

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE İSTANBUL'UN BİLİNMEYEN 'TOPLU CELLAT MEZARLIĞI'

Beyoğlu’nda bulunan Gaysuni Zade Mehmet Efendi Camii haziresinde bilinmeyen toplu cellat mezarlığı bulunuyor. Ancak bu mezar taşlarını ilk bakışta fark etmek çok zor.

MEZAR OLDUĞU BİLE ANLAŞILMIYOR Yoldan geçerken bakıldığında bir mezar taşı olduğunu anlamak neredeyse mümkün değil. Üzerlerinde ne ölen kişinin ismi ne de ona dair bilgi bulunuyor.

EŞİNE VE AİLESİNE KÖTÜLÜK YAPILMASINI ENGELLEMEK İÇİN... Çünkü Osmanlı Döneminde cellatların mezar taşlarında herhangi bir bilgi yazılmamasına dair karar uygulanıyordu. Mezar taşları üzerine beddua edilmesini engellemek için herhangi bir bilgi yazılmadığı biliniyor. Bu uygulama geride kalan yakınlarına, eşine ve ailesine kötülük yapılmasını engellemek, mezarları tahrip etmekten korumak için alınan bir önlemdi.

"TÜRKİYE'DE BULUNAN İKİNCİ BÜYÜK TOPLU CELLAT MEZARLIĞI OLABİLİR" Araştırmacı yazar Halid Develioğlu’nun ifadelerine göre toplu halde bulunan yaklaşık 7 cellat mezarı, Türkiye’de bulunan ikinci büyük toplu cellat mezarlığı olabilir.

