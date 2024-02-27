Türkiye’nin en soğuk noktası oldu! Arabalar bile buz tuttu gelen görüntüler şaşırttı…

Kar yağışı Türkiye’de bu sene etkisini neredeyse hiç göstermese de Ardahan’dan gelen haberler dikkat çekti. Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Dün gece sıcaklığın sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

