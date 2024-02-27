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  4. Türkiye’nin en soğuk noktası oldu! Arabalar bile buz tuttu gelen görüntüler şaşırttı…

Türkiye’nin en soğuk noktası oldu! Arabalar bile buz tuttu gelen görüntüler şaşırttı…

27.02.2024 13:40
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde gelen görüntüler dikkat çekti. Göle, eksi 32 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. İşte bölgeden gelen son görüntüler…

Kar yağışı Türkiye’de bu sene etkisini neredeyse hiç göstermese de Ardahan’dan gelen haberler dikkat çekti. Ardahan ve ilçeleri son günlerde yaşanan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Dün gece sıcaklığın sıfırın altında 32 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Sibirya soğuklarının hakim olduğu Ardahan ve ilçeleri dün gece adeta buz kesti. Göle ilçesi sıfırın altında 32 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 23,8 derece ölçüldüğü kent merkezinde ağaçlar kırağıyla kaplandı, nehir ve dereler yeniden buz tuttu, araçlar ve kamyonlar çalışmadı.

Bazı vatandaşlar, donan yakıt depolarını ateş yakarak ısıtmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ardahan ve ilçelerinde gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

Ardahan merkez eksi 23.8, Göle eksi 32, Hanak eksi 20.8, Çıldır eksi 16.9, Damal eksi 19.7, Posof eksi 11.7.

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Ardahan Göle soğuk soğuk hava dalgası
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