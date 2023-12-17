HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin konuştuğu tekel cinayetinde istenilen cezalar belli oldu! Ölenlerden birinin ailesi şikayetinden vazgeçmişti

Türkiye'nin konuştuğu tekel cinayetinde istenilen cezalar belli oldu! Ölenlerden birinin ailesi şikayetinden vazgeçmişti

17.12.2023 18:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında Esenyurt'ta meydana gelen ve görüntüleri sosyal medyaya düşen cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili fezleke tamamlandı. Ölenlerden birinin ailesinin maddi ve manevi haklarını alarak şikayetlerini çekmesi kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Sanıklar için istenen cezalar belli oldu. İşte detaylar...

Esenyurt’ta temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede 4 şüpheli için bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 31 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Keşfet

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Esenyurt’ta temmuz ayında Yunus Emre Erzan ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’deki Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. Fezlekede taraflar arasında meydana gelen tartışmada silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen’in 8 kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır’ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. Fezlekede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOSYAYA GİRDİ

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOSYAYA GİRDİ

Yapılan soruşturmada maktul Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen’in şirketi ile şüpheliler Murat, Tarık ve Servet Özer’in şirketleri arasında borç meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi. Cinayetten önce yapılan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları da dava dosyasına girdi.

TEKEL BAYİİNE NEDEN GİTTİLER?

TEKEL BAYİİNE NEDEN GİTTİLER?

Olay günü şüpheliler Murat ve Tarık Özer’in müşteki Cantürk Erzen aleyhine icra takibi başlatması üzerine müşteki Cantürk Erzen’in şüpheliler Samet, Murat ve Tarık Özer’i muhatap alarak, yapmış oldukları icra takibi ödeme emrini de paylaşarak Whatsapp durum kısmından paylaşımlar yaptığı fezlekede belirtildi. Paylaşımlarda hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi. Whatsapp durum paylaşımı üzerine şüpheliler Murat ve Tarık Özer’in Azat Özer’i de yanlarına alarak ve daha önce Mehmet Erzen tarafından silahla kasten yaralanan şüpheli Servet Özer’i de telefonla çağırarak araçla tekel bayiine gittikleri kaydedildi. Tekel bayisinde o esnada müşteki Cantürk Erzen’in oğlu maktul Yunus Emre Erzen ve akrabası Yusuf Erzen ile husumetle ilgisi olmayan arkadaşları Batuhan Bayındır’ın bulunduğu fezlekede belirtildi.

"OMZUNDAN TUTARAK BASKI ALTINA ALMAK İSTEDİ"

"OMZUNDAN TUTARAK BASKI ALTINA ALMAK İSTEDİ"

Fezlekede şüpheliler Murat, Tarık ve Azat Özer’in tekel bayisine birlikte girdikleri, kısa bir süre sonra da şüpheli Servet Özer’in tekel bayisine girdiği kaydedildi. Murat Özer’in maktul Yunus Emre’den babasını çağırmasını istediği, maktulün babasını çağırmak istemediği ve niçin geldiklerini sorduğu da fezlekede belirtildi. Murat Özer’in konuşma esnasında maktul Yunus Emre Erzen’i omzundan tutmak ve sıkmak suretiyle baskı altına aldığı, maktul Yunus Emre’nin şüpheliden elini omzundan çekmesini istediği ve şüphelinin elini ittiği de fezlekede kaydedildi.

BAŞINDA CAM ŞİŞE KIRDI

BAŞINDA CAM ŞİŞE KIRDI

Murat Özer’in maktul Yunus Emre Erzen’i boğazından sıkarak arkasında bulunan içi dolu cam şişelerin bulunduğu rafa sertçe ittiği ve eline aldığı içi dolu bir cam şişeyle maktul Yunus Emre’nin başına sertçe vurduğu ve şişenin kırıldığı fezlekede kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt tekel
En Çok Okunan Haberler
''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

''Bir daha forma yüzü göremeyecek''

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

AK Parti'den Ankara için ilk resmi aday adayı: Yavaş'a fark atacağız!

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Devam eden istifa rüzgarına İYİ Partili Süer'den sert çıkış: Mevzu makamsa hepiniz ölün

Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı!

Faruk Koca'ya Emre Belözoğlu sahip çıktı!

Günlerce televizyona çıkıp ününe ün kattı! Sabıkası kabarık çıktı

Günlerce televizyona çıkıp ününe ün kattı! Sabıkası kabarık çıktı

3 sene önce ölümden döndü! Ormanda kan donduran olay

3 sene önce ölümden döndü! Ormanda kan donduran olay

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.