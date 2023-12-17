Türkiye'nin konuştuğu tekel cinayetinde istenilen cezalar belli oldu! Ölenlerden birinin ailesi şikayetinden vazgeçmişti

TEKEL BAYİİNE NEDEN GİTTİLER?

Olay günü şüpheliler Murat ve Tarık Özer’in müşteki Cantürk Erzen aleyhine icra takibi başlatması üzerine müşteki Cantürk Erzen’in şüpheliler Samet, Murat ve Tarık Özer’i muhatap alarak, yapmış oldukları icra takibi ödeme emrini de paylaşarak Whatsapp durum kısmından paylaşımlar yaptığı fezlekede belirtildi. Paylaşımlarda hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi. Whatsapp durum paylaşımı üzerine şüpheliler Murat ve Tarık Özer’in Azat Özer’i de yanlarına alarak ve daha önce Mehmet Erzen tarafından silahla kasten yaralanan şüpheli Servet Özer’i de telefonla çağırarak araçla tekel bayiine gittikleri kaydedildi. Tekel bayisinde o esnada müşteki Cantürk Erzen’in oğlu maktul Yunus Emre Erzen ve akrabası Yusuf Erzen ile husumetle ilgisi olmayan arkadaşları Batuhan Bayındır’ın bulunduğu fezlekede belirtildi.