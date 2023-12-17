Türkiye'nin konuştuğu tekel cinayetinde istenilen cezalar belli oldu! Ölenlerden birinin ailesi şikayetinden vazgeçmişti

Esenyurt’ta temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede 4 şüpheli için bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 31 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Esenyurt’ta temmuz ayında Yunus Emre Erzan ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’deki Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. Fezlekede taraflar arasında meydana gelen tartışmada silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen’in 8 kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır’ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. Fezlekede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.
Yapılan soruşturmada maktul Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen’in şirketi ile şüpheliler Murat, Tarık ve Servet Özer’in şirketleri arasında borç meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi. Cinayetten önce yapılan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları da dava dosyasına girdi.
Olay günü şüpheliler Murat ve Tarık Özer’in müşteki Cantürk Erzen aleyhine icra takibi başlatması üzerine müşteki Cantürk Erzen’in şüpheliler Samet, Murat ve Tarık Özer’i muhatap alarak, yapmış oldukları icra takibi ödeme emrini de paylaşarak Whatsapp durum kısmından paylaşımlar yaptığı fezlekede belirtildi. Paylaşımlarda hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi. Whatsapp durum paylaşımı üzerine şüpheliler Murat ve Tarık Özer’in Azat Özer’i de yanlarına alarak ve daha önce Mehmet Erzen tarafından silahla kasten yaralanan şüpheli Servet Özer’i de telefonla çağırarak araçla tekel bayiine gittikleri kaydedildi. Tekel bayisinde o esnada müşteki Cantürk Erzen’in oğlu maktul Yunus Emre Erzen ve akrabası Yusuf Erzen ile husumetle ilgisi olmayan arkadaşları Batuhan Bayındır’ın bulunduğu fezlekede belirtildi.
Fezlekede şüpheliler Murat, Tarık ve Azat Özer’in tekel bayisine birlikte girdikleri, kısa bir süre sonra da şüpheli Servet Özer’in tekel bayisine girdiği kaydedildi. Murat Özer’in maktul Yunus Emre’den babasını çağırmasını istediği, maktulün babasını çağırmak istemediği ve niçin geldiklerini sorduğu da fezlekede belirtildi. Murat Özer’in konuşma esnasında maktul Yunus Emre Erzen’i omzundan tutmak ve sıkmak suretiyle baskı altına aldığı, maktul Yunus Emre’nin şüpheliden elini omzundan çekmesini istediği ve şüphelinin elini ittiği de fezlekede kaydedildi.
Murat Özer’in maktul Yunus Emre Erzen’i boğazından sıkarak arkasında bulunan içi dolu cam şişelerin bulunduğu rafa sertçe ittiği ve eline aldığı içi dolu bir cam şişeyle maktul Yunus Emre’nin başına sertçe vurduğu ve şişenin kırıldığı fezlekede kaydedildi.