Türünün tek örneğiydi! Arabalar filminin Sally'si dudak uçuklatan bir fiyata satıldı

Animasyon film Arabalar'ın ünlü arabası Sally Carrera'dan ilham alan Porsche 911 Sally Special geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Aracın 911 Carrera model serisinin en hızlı versiyonu olarak belirtilen 911 Carrera GTS'ye dayandığı belirtilmişti. Ayrıca manuel bir şanzımanla donatılan otomobilin, Arabanın bu proje için özel bir boya olan Sally Blue Metallic ile boyandığı kaydedilmişti. Öte yandan türünün tek örneği olan aracın Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası kapsamında 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü açık artırmaya çıkarılacağı açıklanmıştı.

ARABALAR'DAKİ SALLY GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Proje Kasım 2021'de başlamış ve hem film karakterini hem de gerçek boyuttaki Sally Carrera'yı 20 yıldan uzun bir süre önce hayata geçiren orijinal Cars ekibinin üyeleriyle çalışılmış.

Tabii Sally'nin dövmesini de unutulmamış. Ayrıca Sally'nin jantları, yeniden yorumlanarak 911 Sally Special için üretilmiş.

Aracın içinde ise "Kachow! mode" gibi filmi izleyenlerin hemen tanıyacağı türden bazı ögeler mevcut.

Sally Carrera gibi, 911 Sally Special de türünün tek örneği. Sadece bir tane 911 Sally Special olacak.