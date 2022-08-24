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  4. Türünün tek örneğiydi! Arabalar filminin Sally'si dudak uçuklatan bir fiyata satıldı

Türünün tek örneğiydi! Arabalar filminin Sally'si dudak uçuklatan bir fiyata satıldı

24.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü animasyon filmi Arabalar'ın (Cars) Şimşek McQueen'den sonraki en gözde karakterlerinden biri olan Sally Carrera gerçeğe dönüştü. Otomobil üreticisi Porsche, geçtiğimiz günlerde filmdeki Sally'den ilham alan Porsche 911 Sally Special adında yeni bir araç ürettiğini duyurdu. Sally Carrera gibi, 911 Sally Special'in de türünün tek örneği olduğu belirtilirken, Monterey Otomobil Haftası'nda satışa çıkarılan araç düzenlenen müzayede ile 3.6 milyon dolara alıcı buldu.

Animasyon film Arabalar'ın ünlü arabası Sally Carrera'dan ilham alan Porsche 911 Sally Special geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Aracın 911 Carrera model serisinin en hızlı versiyonu olarak belirtilen 911 Carrera GTS'ye dayandığı belirtilmişti. Ayrıca manuel bir şanzımanla donatılan otomobilin, Arabanın bu proje için özel bir boya olan Sally Blue Metallic ile boyandığı kaydedilmişti. Öte yandan türünün tek örneği olan aracın Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası kapsamında 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü açık artırmaya çıkarılacağı açıklanmıştı.

ARABALAR'DAKİ SALLY GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Proje Kasım 2021'de başlamış ve hem film karakterini hem de gerçek boyuttaki Sally Carrera'yı 20 yıldan uzun bir süre önce hayata geçiren orijinal Cars ekibinin üyeleriyle çalışılmış.
Tabii Sally'nin dövmesini de unutulmamış. Ayrıca Sally'nin jantları, yeniden yorumlanarak 911 Sally Special için üretilmiş.
Aracın içinde ise "Kachow! mode" gibi filmi izleyenlerin hemen tanıyacağı türden bazı ögeler mevcut.
Sally Carrera gibi, 911 Sally Special de türünün tek örneği. Sadece bir tane 911 Sally Special olacak.
Aracın Kaliforniya'daki Monterey Otomobil Haftası kapsamında 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü açık artırmaya çıkarılacağı kaydedilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Disney arabalar müzayede pixar animasyon sally
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