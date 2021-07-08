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TUS ve STS Tıp başvuruları başladı mı? 2021 TUS ve STS Tıp başvuru ücretleri ne kadar?

08.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp alanında kariyer yapmak isteyenlerin katılım sağladığı ve ÖSYM tarafından düzenlenen TUS ve STS TIP sınavları için ikinci dönem başvurularına az bir süre kaldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru ücretlerini ve detaylarını da merak ediyor. Peki TUS ve STS Tıp başvuruları başladı mı? 2021 TUS ve STS Tıp başvuru ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Tıp öğrencileri ve mezunları tarafından TUS ve STS sınavları hakkındaki detaylar merak ediliyor. Sınava girecek olan adaylar ikinci dönem başvurularını ilgiyle takip ediyor. Ayrıca sınavlardaki ücretlendirme de merak konusu oldu. Peki TUS ve STS Tıp başvuruları başladı mı, 2021 TUS ve STS Tıp başvuru ücretleri ne kadar olacak?

TUS ve STS Tıp başvuruları başladı mı?

TUS ve STS isimleriyle bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları için oldukça kısa bir süre kaldı.
ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav için yayınlanan sınav takvimi içerisinde başvuru tarihleri ile sınavın yapılacağı tarihi duyurulmuştu.

Başvurular 13 Temmuz'da

Başvurular 13 Temmuz'da
Kısaca branş seçme sınavı olarak da lanse edilen TUS sınavının ilk dönem başvuru tarihleri 02.02.2021-10.02.2021 arasında gerçekleşmişti. Sınav ise 21 Mart 2021'de düzenlenmişti. 2. Dönem TUS sınavı başvuru tarihleri ise 13.07.2021- 29.07.2021 tarih aralığında olacak. Yani başvurular 13 Temmuz'da başlayacak, 29 Temmuz'da bitecek.
İlk dönem sınavında TUS 1. Dönem sınavına katılacak olan adaylar her oturum için 250 TL ödemişlerdi. İkinci dönemde benzer bir ücretlendirme olacağı tahmin edilmekte. 2. Dönem TUS sınavı ise 05.09.2021 tarihinde gerçekleşecek.
2. Dönem STS sınavı başvuruları ise 13.07.2021-29.07.2021 tarihleri arasında alınacak. Yani STS başvuruları da 13 Temmuz'da başlayacak. 2021 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (1. Dönem) ücreti de her oturum için 250 TL olarak belirlenmişti. Yine bu sınavda da benzer bir ücretlendirme olması beklenmekte.
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sınav
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