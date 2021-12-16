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  4. Tuvaletini yaparken uçuruma düşen adam 1 saatte kurtarılabildi! İlk sözü bakın ne oldu

Tuvaletini yaparken uçuruma düşen adam 1 saatte kurtarılabildi! İlk sözü bakın ne oldu

16.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışını izlemek için eşiyle beraber Boğazova Bölgesi'ne giden 37 yaşındaki Feyyaz Y., uçurum kenarına tuvaletini yapmak isterken dengesini kaybetti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu kurtarılan Feyyaz Y.'nin yaralı olduğu öğrenildi. Düştüğü yerden kurtarıldıktan sonra ilk olarak kendisini, eşine kavuşturdukları için ekiplere teşekkür eden şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi, Boğazova Bölgesi'nde meydana geldi. Özel Halk Otobüs şoförü olarak çalışan Feyyaz Y. ve eşi Duygu Y., İnegöl'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışını izlemek ve eğlenmek için 1200 rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıktı. Çift, burada bir süre içki içerek eğlenirken iddiaya göre Feyyaz Y. tuvaletini yapmak için eşinin yanından ayrıldı. Uçurumun kenarına yaklaşan Feyyaz Y., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören Duygu Y. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

YARALI HALDE BULUNDU

Bölgede çalışma başlatan ekipler dağlık ve çalılık uçurumda arama yaptı. Feyyaz Y. yaklaşık 1 saat sonra 200 metre aşağıda yaralı olarak bulundu. Bölgenin uçurum olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yaralı Feyyaz Y.'yi sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

"BENİ KARIMA KAVUŞTURDUNUZ"

"BENİ KARIMA KAVUŞTURDUNUZ"
Uzun uğraşlar sonucu düştüğü uçurumdan kurtulan Feyyaz Y.'nin ilk sözleri ise, "Allah sizden razı olsun, beni karıma kavuşturdunuz" oldu. Eşine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Y., kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Y.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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