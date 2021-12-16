Tuvaletini yaparken uçuruma düşen adam 1 saatte kurtarılabildi! İlk sözü bakın ne oldu

Olay, saat 03.00 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi, Boğazova Bölgesi'nde meydana geldi. Özel Halk Otobüs şoförü olarak çalışan Feyyaz Y. ve eşi Duygu Y., İnegöl'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışını izlemek ve eğlenmek için 1200 rakımlı Boğazova Bölgesi'ne çıktı. Çift, burada bir süre içki içerek eğlenirken iddiaya göre Feyyaz Y. tuvaletini yapmak için eşinin yanından ayrıldı. Uçurumun kenarına yaklaşan Feyyaz Y., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören Duygu Y. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.