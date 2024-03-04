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Tüyler ürperten görüntüler Teksas'dan değil, Kayseri'den! Fırın kan gölüne döndü...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.03.2024 14:35
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işlenen bir cinayet adeta görenlerin kanını dondurdu. Fırına gelen iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir anda silahlar çekildi. Yaşanan çatışma sonrası fırın kan gölüne dönerken güvenlik kamerası olayı saniye saniye kaydetti!

Bu sabah saatlerinde meydana gelen kan dondurucu olayda iki esnaf fırında birbirini kurşun yağmuruna tuttu. O sıralarda fırında oturan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için büyük çaba sarf etti.


ChefGPT

Tüyler ürperten görüntüler Teksas'dan değil, Kayseri'den! Fırın kan gölüne döndü...

FIRINDA KURŞUN YAĞMURU

FIRINDA KURŞUN YAĞMURU

Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu.

Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esnaf Kayseri fırın
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