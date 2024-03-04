Tüyler ürperten görüntüler Teksas'dan değil, Kayseri'den! Fırın kan gölüne döndü...

Bu sabah saatlerinde meydana gelen kan dondurucu olayda iki esnaf fırında birbirini kurşun yağmuruna tuttu. O sıralarda fırında oturan bir kadının çocuğunu kurşunlardan korumak için büyük çaba sarf etti.
Alpaslan Mahallesi Seval Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde iki esnaf olan Osman T. ile L.T. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle fırına gelen Osman T., L.T.'ye ateş açtı. L.T. de yanındaki silah ile Osman T.'yi kurşun yağmuruna tuttu.
Bacaklarından yaralanan L.T. olayın ardından kendi imkanları ile hastaneye giderken, ihbar üzerine fırına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalede Osman T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı.