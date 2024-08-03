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    4. Üç çocuk annesi 44 yaşındaki kadın 6 ayda 30 kilo verdi! Herkesin yapabileceği basit değişiklikler ile başardı: Her biri sadece 10 dakika sürüyor

    Üç çocuk annesi 44 yaşındaki kadın 6 ayda 30 kilo verdi! Herkesin yapabileceği basit değişiklikler ile başardı: Her biri sadece 10 dakika sürüyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.08.2024 11:39
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    Üç çocuk annesi bir kadın, yatak odasında 20 dakikalık bir egzersiz rutini yaparak küçük bir miktarla başlayıp altı ayda 30 kilo verdiğini paylaştı. Londra'da yaşayan Rachael Sacerdoti, en küçük kızını doğurduktan dokuz ay sonra 90 kiloya ulaştı. 44 yaşındaki ev hanımı, ayaklarının büyüklüğüyle ilgili sorunlar yaşıyordu ve yürürken ayakları düzenli olarak kızarıyor ve şişiyordu. Herkesin yapabileceği basit değişiklikler ile 6 ayda 30 kilo veren kadın fit bir görünüme kavuştu.

    Londra'da yaşayan Rachael isimli bir kadın, beslenmesini yavaş yavaş değiştirerek, mahallede 10 dakikalık yürüyüşler yaparak ve yatak odasının zemininde ağırlık kaldırarak haftada 1 kilo vermeye başladı. 30'lu yaşlarının başında kilo alıp anne olduktan sonra kendini kaybettiğini itiraf eden kadın, fitness yolculuğuna başlamadan önce 'kim olduğunu bilmediğini' söyledi.

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    Express

    "SON DERECE KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARIM VARDI"

    "SON DERECE KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARIM VARDI"

    Daily Mail'de yer alan habere göre, Rachael, "Hayatım boyunca yemek konusunda gerçekten çok zorluk çektim, dengeli beslenmenin ne olduğu veya kendim için nasıl yemek pişireceğim konusunda hiçbir eğitim almadım. Son derece kötü beslenme alışkanlıklarım vardı ve karbonhidrat ve şekerle yaşıyordum. Öğünlerimin hiçbirinde protein yoktu ve sürekli olarak beyaz ekmek, reçel ve kızarmış yiyecekler atıştırıyordum. Ayrıca bir rutinim yoktu ve her acıktığımda sağlıksız yemek yiyordum. Kardeşim endişeliydi ve bana zihniyetimi değiştirmem ve kendime bakmam gerektiğini söyledi. Her zaman çok fazla şey yapmaya çalışıp başarısız olarak kendimi tükettim" dedi.

    RACHAEL'İN GÜNLÜK BESLENME ÖRNEĞİ

    RACHAEL'İN GÜNLÜK BESLENME ÖRNEĞİ

    KAHVALTI (10:00): Proteinli yulaf

    ÖĞLE YEMEĞİ (12:30): Somon füme ve krem peynirli simit veya yumurta salatası

    ARA ÖĞÜN (16:00): Meyveli yoğurt

    AKŞAM YEMEĞİ (19:00): Sebzeli tavuk göğsü ve esmer pirinç

    BİR PROFESYONELDEN YARDIM ALMADI

    BİR PROFESYONELDEN YARDIM ALMADI

    Rachael yıllar içinde birkaç kez kilo vermeye çalıştı ancak sonuçları görebilmek için kendine yeterli zamanı hiç vermedi. Rachael, "Her şeyin anında olmasını istiyordum ve önümde uzun bir yol olduğunu anlamam neredeyse 40 yaşıma gelmemi buldu." diye itiraf etti.

    Her şeyi kendisi yapmakta ısrarcıydı ve kilo vermesine yardımcı olması için kişisel antrenör ya da beslenme uzmanı tutmadı.

    "İLERLEME YAVAŞTI AMA DEĞİŞİKLİK FARK ETMEYE BAŞLADIM"

    "İLERLEME YAVAŞTI AMA DEĞİŞİKLİK FARK ETMEYE BAŞLADIM"

    Yeni görünümünden çok mutlu olan Rachael, "Yatak odamda, güvenli alanımda başladım ve ilerleme gerçekten yavaştı ama hareket etme ve yeme şeklimde bir değişiklik fark etmeye başladım. Rutine ve sağlıklı beslenmeye aşık oldum. Yaklaşık altı ayda 30 kilo verdim ve görünüşümden çok memnun kaldım. Özgüvenim geri geldi, kendime dair gerçek bir farkındalık geliştirdim ve hayatımdan ne istediğimi anladım." dedi.

    Rachael, her sabah kendine bir saatten az zaman ayırmanın hayatını nasıl 'tamamen iyi yönde değiştirdiğinin' inanılmaz olduğunu söyledi.

    RACHAEL'İN SÜZME PEYNİRLİ YULAF EZMESİ TARİFİ

    RACHAEL'İN SÜZME PEYNİRLİ YULAF EZMESİ TARİFİ

    Gerekli malzemeler:

    • 30 gr yulaf
    • 140 gr az yağlı süzme peynir
    • 10 gr fıstık ezmesi
    • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu
    • Süslemek için ahududu

     Yapılışı:

    •  Bir karıştırıcıya süzme peynir, yulaf, akçaağaç şurubu, fıstık ezmesi ve biraz su ekleyin.
    •  Karışım iyice birleşene kadar iyice karıştırın.
    •  Bir bardağa dökün ve bir gece buzdolabında bekletin.
    •  Ahududu ile süsleyin
    Anahtar Kelimeler:
    Kilo vermek zayıflama
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