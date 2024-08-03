Üç çocuk annesi 44 yaşındaki kadın 6 ayda 30 kilo verdi! Herkesin yapabileceği basit değişiklikler ile başardı: Her biri sadece 10 dakika sürüyor

Londra'da yaşayan Rachael isimli bir kadın, beslenmesini yavaş yavaş değiştirerek, mahallede 10 dakikalık yürüyüşler yaparak ve yatak odasının zemininde ağırlık kaldırarak haftada 1 kilo vermeye başladı. 30'lu yaşlarının başında kilo alıp anne olduktan sonra kendini kaybettiğini itiraf eden kadın, fitness yolculuğuna başlamadan önce 'kim olduğunu bilmediğini' söyledi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Rachael, "Hayatım boyunca yemek konusunda gerçekten çok zorluk çektim, dengeli beslenmenin ne olduğu veya kendim için nasıl yemek pişireceğim konusunda hiçbir eğitim almadım. Son derece kötü beslenme alışkanlıklarım vardı ve karbonhidrat ve şekerle yaşıyordum. Öğünlerimin hiçbirinde protein yoktu ve sürekli olarak beyaz ekmek, reçel ve kızarmış yiyecekler atıştırıyordum. Ayrıca bir rutinim yoktu ve her acıktığımda sağlıksız yemek yiyordum. Kardeşim endişeliydi ve bana zihniyetimi değiştirmem ve kendime bakmam gerektiğini söyledi. Her zaman çok fazla şey yapmaya çalışıp başarısız olarak kendimi tükettim" dedi.
KAHVALTI (10:00): Proteinli yulaf
ÖĞLE YEMEĞİ (12:30): Somon füme ve krem peynirli simit veya yumurta salatası
ARA ÖĞÜN (16:00): Meyveli yoğurt
AKŞAM YEMEĞİ (19:00): Sebzeli tavuk göğsü ve esmer pirinç
Rachael yıllar içinde birkaç kez kilo vermeye çalıştı ancak sonuçları görebilmek için kendine yeterli zamanı hiç vermedi. Rachael, "Her şeyin anında olmasını istiyordum ve önümde uzun bir yol olduğunu anlamam neredeyse 40 yaşıma gelmemi buldu." diye itiraf etti.
Her şeyi kendisi yapmakta ısrarcıydı ve kilo vermesine yardımcı olması için kişisel antrenör ya da beslenme uzmanı tutmadı.
Yeni görünümünden çok mutlu olan Rachael, "Yatak odamda, güvenli alanımda başladım ve ilerleme gerçekten yavaştı ama hareket etme ve yeme şeklimde bir değişiklik fark etmeye başladım. Rutine ve sağlıklı beslenmeye aşık oldum. Yaklaşık altı ayda 30 kilo verdim ve görünüşümden çok memnun kaldım. Özgüvenim geri geldi, kendime dair gerçek bir farkındalık geliştirdim ve hayatımdan ne istediğimi anladım." dedi.
Rachael, her sabah kendine bir saatten az zaman ayırmanın hayatını nasıl 'tamamen iyi yönde değiştirdiğinin' inanılmaz olduğunu söyledi.
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