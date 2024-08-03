Üç çocuk annesi 44 yaşındaki kadın 6 ayda 30 kilo verdi! Herkesin yapabileceği basit değişiklikler ile başardı: Her biri sadece 10 dakika sürüyor

BİR PROFESYONELDEN YARDIM ALMADI

Rachael yıllar içinde birkaç kez kilo vermeye çalıştı ancak sonuçları görebilmek için kendine yeterli zamanı hiç vermedi. Rachael, "Her şeyin anında olmasını istiyordum ve önümde uzun bir yol olduğunu anlamam neredeyse 40 yaşıma gelmemi buldu." diye itiraf etti.

Her şeyi kendisi yapmakta ısrarcıydı ve kilo vermesine yardımcı olması için kişisel antrenör ya da beslenme uzmanı tutmadı.