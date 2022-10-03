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  4. Ufacık ısırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor! Evdeki pirelerden kurtulmanın en etkili yolu! Pire temizliği ile sorunlara kökten çözüm

Ufacık ısırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor! Evdeki pirelerden kurtulmanın en etkili yolu! Pire temizliği ile sorunlara kökten çözüm

03.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böcekler küçük olmalarına rağmen en korkulan hayvanlar arasında bulunuyorlar. Özellikle evde görülen böcekler büyük problemlere yol açabiliyor. İstenmeyen böceklerden olan pireler çok ağır kaşıntılara neden olabiliyor. İnsanlar evdeki pirelerden kurtulmanın yollarını arıyor. Bu durum için oldukça basit hileler bulunuyor. Evdeki pireleri uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Evde bulunan pireler hem hijyen hem de sağlık açısından rahatsızlığa yol açmaktadır. Birçok kişi pirelerden kurtulmanın yollarını arıyor. Özellikle evlerinde evcil hayvan ve bebek bulunan kişiler pirelerden kurtulmak için kimyasal ürünler kullanmak yerine doğal çözüm önerilerini araştırmaktadır. Evde bulunan basit malzemeler ile pirelerden etkili bir şekilde kurtulmanız mümkündür.

EVDE PİRE NEDEN OLUR?

Yeni Proje - 2022-10-03T101639.183

Pirelerin en sık görüldüğü ortamlardan biri olan evlerde evcil hayvan beslemek, eve yakın bodrum ve depo gibi alanlarda düzenli olarak temizlik ve ilaçlama çalışması yapmamak, pirelerin bu alanlarda çoğalmasına, ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

PİRELERDEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

SARIMSAK SPREYİ

SARIMSAK SPREYİ
Sarımsak, pireleri öldürme konusunda oldukça etkili bir ilaçtır. Birkaç diş sarımsağı ezin ve su ile karıştırın. 6 saat boyunca bekleyin. Ardından doğal sıvı sabundan 1 yemek kaşığı ekleyin ve karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine alın ve pireli alanların tamamına uygulayın.

BULAŞIK DETERJANI

BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı ve ılık suyu karıştırın. Karışımı kaseye alın ve pirelerin olduğu alana yakın bir yere koyun. Ardından kasenin yanına bir lamba yerleştirin. Böylece karışımın üzerinde ışık parlak ve pireler ışığa doğru gelir. Suya atladıklarında ise sabun onları öldürür.

ELMA SİRKESİ

ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, ev temizliğinde en etkili malzemelerden biridir. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak sprey şişesine doldurun. Karışımı, evin her yerinde kullanabilirsiniz. Kokunun çıkması için, camları aralık bırakabilirsiniz.

EVCİL HAYVANLARINIZI YIKAYIN

EVCİL HAYVANLARINIZI YIKAYIN
Evcil hayvanlardaki pireyi çıkarmak için, hayvanı dışarı çıkartın ve tüyleri fırçalayın. Böylece pirelerin bir kısmı çıkacaktır. Daha sonra evcil hayvanınız için uygun olan doğal pire şampuanını kullanın.

DERİN TEMİZLİK YAPIN

DERİN TEMİZLİK YAPIN
Evinizde pire varsa, derin bir temizlik yapmanız gerekir. Özellikle halı ve kanepeleri güçlü bir süpürgeyle çekin. Nevresim, yastık kılıfı, kıyafet ve havlu gibi kişisel ürünleri çamaşır makinesinde yıkayın.
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