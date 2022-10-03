Ufacık ısırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor! Evdeki pirelerden kurtulmanın en etkili yolu! Pire temizliği ile sorunlara kökten çözüm

Evde bulunan pireler hem hijyen hem de sağlık açısından rahatsızlığa yol açmaktadır. Birçok kişi pirelerden kurtulmanın yollarını arıyor. Özellikle evlerinde evcil hayvan ve bebek bulunan kişiler pirelerden kurtulmak için kimyasal ürünler kullanmak yerine doğal çözüm önerilerini araştırmaktadır. Evde bulunan basit malzemeler ile pirelerden etkili bir şekilde kurtulmanız mümkündür.
EVDE PİRE NEDEN OLUR?
Pirelerin en sık görüldüğü ortamlardan biri olan evlerde evcil hayvan beslemek, eve yakın bodrum ve depo gibi alanlarda düzenli olarak temizlik ve ilaçlama çalışması yapmamak, pirelerin bu alanlarda çoğalmasına, ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.
PİRELERDEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR
SARIMSAK SPREYİ
Sarımsak, pireleri öldürme konusunda oldukça etkili bir ilaçtır. Birkaç diş sarımsağı ezin ve su ile karıştırın. 6 saat boyunca bekleyin. Ardından doğal sıvı sabundan 1 yemek kaşığı ekleyin ve karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine alın ve pireli alanların tamamına uygulayın.
BULAŞIK DETERJANI
Bulaşık deterjanı ve ılık suyu karıştırın. Karışımı kaseye alın ve pirelerin olduğu alana yakın bir yere koyun. Ardından kasenin yanına bir lamba yerleştirin. Böylece karışımın üzerinde ışık parlak ve pireler ışığa doğru gelir. Suya atladıklarında ise sabun onları öldürür.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, ev temizliğinde en etkili malzemelerden biridir. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak sprey şişesine doldurun. Karışımı, evin her yerinde kullanabilirsiniz. Kokunun çıkması için, camları aralık bırakabilirsiniz.
EVCİL HAYVANLARINIZI YIKAYIN
Evcil hayvanlardaki pireyi çıkarmak için, hayvanı dışarı çıkartın ve tüyleri fırçalayın. Böylece pirelerin bir kısmı çıkacaktır. Daha sonra evcil hayvanınız için uygun olan doğal pire şampuanını kullanın.
DERİN TEMİZLİK YAPIN
Evinizde pire varsa, derin bir temizlik yapmanız gerekir. Özellikle halı ve kanepeleri güçlü bir süpürgeyle çekin. Nevresim, yastık kılıfı, kıyafet ve havlu gibi kişisel ürünleri çamaşır makinesinde yıkayın.
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