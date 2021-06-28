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  4. Umutlar tükeniyor! Kayıp dağcıdan 35 gündür haber alınamıyor

Umutlar tükeniyor! Kayıp dağcıdan 35 gündür haber alınamıyor

28.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 35 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı. Ankara’dan özel olarak getirilen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kayıp kişiyi bulmak için havadan ve karadan yaptıkları çalışmada dağcının izine rastlanmadı. Arama çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

Kemer ilçesinin turizm beldesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak'ta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa Dağı'na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım’dan bir daha haber alınamadı.

HATTI İNCELEMEYE ALINDI

Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca aramalara Ankara’dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de destek verdi.
Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı.
Öte yandan Yıldırım’ın telefonunda kullandığı hattı incelemeye alan ekipler, son sinyalin Maden Koyu yakınlarından geldiğini belirledi.
Bunun üzerine su altı timi boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı.
Yapılan aramalarda şuana kadar bir ize rastlanmadı. Çalışmaların zaman zaman bölgede devam ettiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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