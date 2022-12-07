Uyanır uyanmaz mutlaka bir tane ağzınıza atın! Güçlendiriyor

Beyin sağlığı çok önemli. İş ve okul motivasyonu, odaklanma, düzgün düşünme gibi fonksiyonlar için güçlü bir beyin gerekir. Fındık ve tohumlardan balık, meyve ve sebzelere kadar, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda beyin güçlendirici yiyecek var. Yiyecek seçimlerinizin beyin sağlığınız üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için, gün boyunca çeşitli beyin güçlendirici yiyecekler yemek en iyisidir. Buna kahvaltı dahildir.
Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak görülse de pek çok kişi tarafından tamamen atlanmasa da şekerli hazır yiyeceklerle ünlüdür. Ancak bu yemeği bu kadar önemli kılan, vücudunuzun sizi gün boyu fiziksel ve zihinsel olarak taşımak için ihtiyaç duyduğu enerji seviyelerini yenilemesidir.
Protein deposu olan yumurtalar aynı zamanda kolin kaynağıdır. Vücutta önemli rolleri olan bileşikleri besleyen yumurta, hafıza ve zekada rol oynayan mekanizmaları harekete geçirir. Kolin, beyni güçlendiren önemli kaynakların başında yer alır.
Yüksek besin değeri olan çilek, lif, vitamin ve mineral kaynağı olsa da flavanoller olarak bilinen antioksidanları da içerirler. Tüm antioksidanlar hücreleri hasardan korur ve özellikle bu bileşik beyin güçlendirici etkilere de sahip olabilir.
Bu tohum, bitki bazlı bir omega-3 yağ kaynağıdır ve somonda bulunan sağlıklı yağlarla aynı faydaları barındırabilir. Kemirgenlerde yapılan araştırmalar, anne tarafından keten tohumu alımının, yavrularında nöroprotektif etkileri ve uzamsal hafızayı destekleyebileceğini buldu. Balıklarda bulunan omega-3 türleri, bitki kaynaklarında bulunan formlardan daha güçlü etkilere sahip olsa da, omega-3'ün tüm türlerinin beyne faydalı olduğu görülmektedir.
Kahvaltıya dahil edilmesi kolay bir başka yiyecek olan bu kuruyemiş, beyni güçlendiren omega-3 yağları ve polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler, beyne fayda sağladığı görülen antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Araştırmalar, ceviz içeren bir diyetin hafıza ve öğrenme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini, bilişi iyileştirebileceğini ve hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.
Bu sebze kategorisi ıspanak, lahana ve yeşil lahanayı içerir. Bu sebzeler birçok yararlı besin içerirken, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan lutein, folat, beta-karoten ve filokinon ileri yaşlarda görülen bilişsel yeteneklerdeki doğal düşüşünü yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Kahvaltınıza yeşillikleri dahil edin.