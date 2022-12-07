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  4. Uyanır uyanmaz mutlaka bir tane ağzınıza atın! Güçlendiriyor

Uyanır uyanmaz mutlaka bir tane ağzınıza atın! Güçlendiriyor

07.12.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besinlerin vücuda verdiği faydalar saymakla bitmez. Her birinin farklı bir şifası, vücuda ayrı bir faydası var. Beyne fayda sağladığı bilinen birçok besin var. Ancak, motivasyonunuzu ve odaklanmanızı sağlayan beyni güçlendiren ve kahvaltıda yediğinizde etkisini hızlı bir şekilde gösteren bazı besinler var. Güne bu besinlerle başlayarak odaklanmanızı ve üretkenliğinizi koruyarak, beyninizi güçlendirebilirsiniz.

Beyin sağlığı çok önemli. İş ve okul motivasyonu, odaklanma, düzgün düşünme gibi fonksiyonlar için güçlü bir beyin gerekir. Fındık ve tohumlardan balık, meyve ve sebzelere kadar, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda beyin güçlendirici yiyecek var. Yiyecek seçimlerinizin beyin sağlığınız üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için, gün boyunca çeşitli beyin güçlendirici yiyecekler yemek en iyisidir. Buna kahvaltı dahildir.

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Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak görülse de pek çok kişi tarafından tamamen atlanmasa da şekerli hazır yiyeceklerle ünlüdür. Ancak bu yemeği bu kadar önemli kılan, vücudunuzun sizi gün boyu fiziksel ve zihinsel olarak taşımak için ihtiyaç duyduğu enerji seviyelerini yenilemesidir.

BEYNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

YUMURTA

YUMURTA

Protein deposu olan yumurtalar aynı zamanda kolin kaynağıdır. Vücutta önemli rolleri olan bileşikleri besleyen yumurta, hafıza ve zekada rol oynayan mekanizmaları harekete geçirir. Kolin, beyni güçlendiren önemli kaynakların başında yer alır.

ÇİLEK

ÇİLEK

Yüksek besin değeri olan çilek, lif, vitamin ve mineral kaynağı olsa da flavanoller olarak bilinen antioksidanları da içerirler. Tüm antioksidanlar hücreleri hasardan korur ve özellikle bu bileşik beyin güçlendirici etkilere de sahip olabilir.

KETEN TOHUMU

KETEN TOHUMU

Bu tohum, bitki bazlı bir omega-3 yağ kaynağıdır ve somonda bulunan sağlıklı yağlarla aynı faydaları barındırabilir. Kemirgenlerde yapılan araştırmalar, anne tarafından keten tohumu alımının, yavrularında nöroprotektif etkileri ve uzamsal hafızayı destekleyebileceğini buldu. Balıklarda bulunan omega-3 türleri, bitki kaynaklarında bulunan formlardan daha güçlü etkilere sahip olsa da, omega-3'ün tüm türlerinin beyne faydalı olduğu görülmektedir.

CEVİZ

CEVİZ

Kahvaltıya dahil edilmesi kolay bir başka yiyecek olan bu kuruyemiş, beyni güçlendiren omega-3 yağları ve polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler, beyne fayda sağladığı görülen antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Araştırmalar, ceviz içeren bir diyetin hafıza ve öğrenme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini, bilişi iyileştirebileceğini ve hafif bilişsel bozukluk geliştirme riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

YEŞİL SEBZELER

YEŞİL SEBZELER

Bu sebze kategorisi ıspanak, lahana ve yeşil lahanayı içerir. Bu sebzeler birçok yararlı besin içerirken, yeşil yapraklı sebzelerde bulunan lutein, folat, beta-karoten ve filokinon ileri yaşlarda görülen bilişsel yeteneklerdeki doğal düşüşünü yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Kahvaltınıza yeşillikleri dahil edin.

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Anahtar Kelimeler:
Beyin

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