Uyanır uyanmaz mutlaka bir tane ağzınıza atın! Güçlendiriyor

Beyin sağlığı çok önemli. İş ve okul motivasyonu, odaklanma, düzgün düşünme gibi fonksiyonlar için güçlü bir beyin gerekir. Fındık ve tohumlardan balık, meyve ve sebzelere kadar, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda beyin güçlendirici yiyecek var. Yiyecek seçimlerinizin beyin sağlığınız üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için, gün boyunca çeşitli beyin güçlendirici yiyecekler yemek en iyisidir. Buna kahvaltı dahildir.

Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak görülse de pek çok kişi tarafından tamamen atlanmasa da şekerli hazır yiyeceklerle ünlüdür. Ancak bu yemeği bu kadar önemli kılan, vücudunuzun sizi gün boyu fiziksel ve zihinsel olarak taşımak için ihtiyaç duyduğu enerji seviyelerini yenilemesidir.