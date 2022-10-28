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Uzak durun evliliğinizi bitirir! En kötü kayınvalide burçları

28.10.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliliği devam ettirmek iki kişi için bile oldukça zor olurken aile hayatınıza müdahale eden üçüncü kişiler çekilmez dert olabiliyorlar. Her ne kadar eşimizin ailesine saygı göstermemiz gerekse de aile hayatına fazla karışıldığında ortalık gerginleşebiliyor. Bazı kayınvalideler çocuklarının hayatına karışmadan, eleştirmeden duramaz. En kötü kayınvalide burçları evlilik hayatınızı bitirebilir.

Eşinizin ailesinin evliliğe çok etki etmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Hem damatların hem de gelinlerin ailesi evliliğin oluşmasında oldukça etkili oluyor. Siz farkında olmasanız bile bazı durumlarda risk oluşturabiliyorlar. Genellikle kayınpederler sevilse de kayınvalidelerin ünleri pek iyi değil. Çok iyi kayınvalideler olmasına rağmen birçok kayınvalide çocuklarının hayatına müdahale etmeyi seviyor.

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Çekirdek ailenize müdahale eden üçüncü kişiler aile yapınızın bozulmasına neden olabiliyor. Bazı burçlar var ki arkadaş, anne, teyze olarak çok iyi olsa da kayınvalide olarak hiç iyi değil. Ancak onların karakterlerini öğrendikten sonra onlarla anlaşabilmeniz mümkündür. Tek istedikleri orta yolu bulmak olabilir.

EN KÖTÜ KAYINVALİDE BURÇLARI

OĞLAK BURCU

OĞLAK BURCU
Oğlak burcu kayınvalideleri açıkça saldırgan olmazlar. Bir parça sinsilikleri vardır. Yardımları sayesinde gelin ve damat arasındaki tartışma sonlanacağını bilse de asla müdahale etmezler. Oğlak burcu kayınvalideleri gelin ve damat arasındaki tartışmalardan gizliden gizliye zevk alırlar. Oğlak burcu kayınvalidelerinin en kötü yanı ise kavgadan çıkan her konuşmayı büyük bir heyecanla akrabalarına aktarırlar

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Balık burcu kayınvalidelerinin pasif agresif eğilimleri vardır. Balık kayınvalideleri saatlerce somurtarak insanın kanını kuruturlar. Balık burcu insanları genellikle artı tarafta yer alırlar. Balık burcu kayınvalideleri genellikle sakindirler. Balıklar kışkırtılmadıkça sorun çıkarmaz. Yani, Balık burcu kaynananız sizin için sorun çıkarıyorsa, muhtemelen son zamanlarda sizin tarafınızdan küçümsendiğini hissetmiştir. Bir parça gönlünü almanız her şeyi düzeltebilir.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Aslan burcu anneleri bebeklerinden gelen tüm ilgiyi kendilerinde toplamak ister. Bu nedenle, kayınvalideniz oğlunun sizinle ve ya kızının damadıyla çok kaliteli zaman geçirdiğini görürse, muhtemelen kıskanacaktır. Bu gibi durumlarda bazı aslanlar kayınvalideleri gelin ve damat arasında yanlış anlaşılmalara neden olurlar. Gelin ve damatların birbirlerinden kopuk durmalarına neden olur. Bu da aslan burcu kayınvalideyi çocuğuna daha bağlı hale getirir.
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