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  4. Uzmanlar öneriyor! Seks hayatınızı renklendirecek, yatak performansınızı zirveye çıkaracak tüyolar

Uzmanlar öneriyor! Seks hayatınızı renklendirecek, yatak performansınızı zirveye çıkaracak tüyolar

09.10.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel yaşam bazen düşüş yaşarken bazen oldukça yükselebiliyor. Cinsellikte görülen düşüşler hem kişiyi hem de partnerini zor durumda bırakabiliyor. Seks hayatınızı kontrol altına almak için libidonuzu yükseltecek sizi ve cinsel partnerinizi mutlu edecek öneriler bulunuyor. Yatak odanızda uygulayacağınız ufak tüyoların etkisi oldukça şaşırtacak.

Cinsellik tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Mutlu birlikteliğin temel ihtiyaçları arasında bulunan cinsellikte zaman zaman çeşitli nedenlere bağlı olarak isteksizlikler görülebiliyor. Bu durumları önlemek için doğru adımları izlemek gerekiyor. Cinselliği zirveye taşıyacak basit ama etkili çözümler bulunuyor. Yapılan bu tüyolar ile her iki kişi de seks hayatında istediği mutluluğa ulaşabilir. İşte uzmanların önerdiği cinselliği yükselten o tüyolar...

CİNSEL HAYATINIZI ZİRVEYE TAŞIYIN

CİNSELLİĞE KIYAFETLE BAŞLAYIN

CİNSELLİĞE KIYAFETLE BAŞLAYIN
İyi bir cinsel ilişkinin hazırlığı ve duygu yoğunlaşması, yatağa girmeden başlar. Çünkü cinsel istek bedende değil, zihinde başlar. Uygun ortam için illa ki mum ışığında romantik bir yemek gerekli değil. Bunun yerine yapılacak küçük bir jest, sevgi sözcükleri ile yazılmış bir mesaj veya sıcak bir bakış, gülüşme yeterli olabilir. Çiftlerin birbirini hissedebilmeleri çok önemlidir.

SINIRLARI YIKIN

SINIRLARI YIKIN
Cinsellik, bir alışkanlık olmayı hak etmez. Doğası gereği duygularla ve heyecanla beslenmesi gereken değişiklik isteyen cinsellik, haftanın belli günlerinde yapılması gereken bir alışkanlık haline geldiği anda çekilmez bir hal alır. Zamanla sıkıcı olan cinsellik de sonunda çiftler için sorun yumağı haline gelir. Bu halden kurtulmak için, haftanın her günü hep aynı saatte ve aynı yerde cinsellik yaşamaktan vazgeçilmeli. Ayrıca cinsellik denince akla artık bir tek yatak odası gelmemeli. Evliler için evden farklı bir yere, örneğin bir otele gitmek iyi bir fikir olabilir. Sevişmeye hep aynı partnerin başlaması gibi tavırlar da cinselliğe sıkıcılık katabilir. İşin özünde şu var ki; tekrar, sonunda monotonluğu doğurur. Cinselliğine canlılık getirmek isteyenler için vazgeçilmez olan, önce tekrardan vazgeçmektir.

SEKSİ AYRICALIKLI BİR DURUM GİBİ GÖRMEYİN

SEKSİ AYRICALIKLI BİR DURUM GİBİ GÖRMEYİN
Cinsellik hayatta ayrı bir yeri olan, kendine özgü bir olgu değil. Genellikle kişiler sekse sıra dışı anlamlar yükleyerek, onu kutsal veya özel olarak algılar. Oysa cinsellik yaşamın gerçek değerlerinden biri. Kişinin yaradılışının, davranışlarının ve karakterinin bir parçası olan cinsellik, bu boyutuyla ilişkileri de etkiler. Yapılacak en iyi şey ise, sekse biraz kafa yormak ve yaşanılan ilişkilerde cinselliğin kalitesini arttırmak için yöntemler aramak.

SEKS SIRASINDA KENDİ İHTİYAÇLARINIZI GÖZ ARDI ETMEYİN

SEKS SIRASINDA KENDİ İHTİYAÇLARINIZI GÖZ ARDI ETMEYİN
Cinsellikte taraflar anın ve hazzın tadını çıkarmak için ne kadar kendine konsantre olursa, ortaya çıkacak olan haz o kadar artar. Yani temel prensip, “Herkes kendi hazzından sorumludur” olmalı. Kadınlara nazaran erkekler bu durumu daha çabuk onaylar. Kadın ise pasif bir rol üstlenmeye meyilli. Ancak bunun sonu, hayal kırıklığı ile bitebilir. Çünkü kadının bu pasif rolü boyunca gösterdiği suskunluk yüzünden erkeklerin partnerini mutlu edip edemediğine dair kafasında soru işaretleri oluşur. Ortada soru işaretlerinin gezdiği her olgu huzursuzluk kaynağı yaratır. Yapılacak en iyi tutum ise “Onu mutlu edebiliyor muyum?” sorusunu akıllardan çıkarmak, cinsel ilişkiyi incelemek, analiz etmek yerine hazza konsantre olarak yaşamak.

YALNIZ KALMA ANLARINI KOLLAYIN

YALNIZ KALMA ANLARINI KOLLAYIN
Çiftler birbirlerine yeterince vakit ayıramamaktan, birlikte yalnız kalamamaktan şikayet eder. Bu nedenle de cinsel yaşamlarında sorunlar belirir. Günlük hayatın stresi, iş, çocuklar, aile üyeleri, arkadaş ilişkileri derken çiftler birbirlerini ihmal edebilir. İlişki süresi uzadıkça cinsellik de yapılacaklar listesinin gerilerine düşer. Şu bir gerçek ki, bir çift yatak odası dışında günün birkaç saatinde dahi yalnız kalamıyorsa, cinsellikten mucize beklemeleri de boşuna olacak! Tehlike çanları çalmadan, çiftlerin birbirlerine vakit ayırmaları, durumu kurtarmak için değil, adeta imkanlar yaratarak bunu yapmaları zorunlu.
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