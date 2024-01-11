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    4. 'Vaktim yok' artık bir mazeret değil! Günde sadece 5 dakikanızı ayırın... Aynaya baktığınızda çok şaşıracaksınız

    'Vaktim yok' artık bir mazeret değil! Günde sadece 5 dakikanızı ayırın... Aynaya baktığınızda çok şaşıracaksınız

    11.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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    Daha fit, daha ince ve daha kıvrımlı bir vücuda sahip olmak isteyen kadınların bir kısmı egzersiz yapmak için zaman bulamamaktan yakınıyor. Ama artık 'Vaktim yok' cümlesi egzersiz yapmamak ve daha fit bir vücuda kavuşmamak için bir mazeret değil. Günde sadece 5 dakika ayırarak vücudunuzun istediğiniz bölgesinde hayallerinizdeki görünüme kavuşmanız mümkün. Ancak elbette egzersizleri düzenli olarak yapmak önemli. İşte günde sadece 5 dakikayla sizi hayalinize ulaştıracak o egzersizler...

    Günlük yaşamın koşuşturması, iş hayatının yoğunluğu, ev işleri ya da çocuk bakımı gibi nedenler özellikle kadınların düzenli egzersiz yapmasının önündeki engeller olarak görülebiliyor. Ancak yalnızca sağlıklı beslenme ve diyet programları uygulayarak da istenilen incelmeyi sağlamak mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle düzenli egzersiz yapmak hem sağlıklı yaşam için hem de daha fit bir görünüme kavuşmak için çok önemli. Pek çok kişi egzersiz yapamadığında 'Vaktim yok' bahanesine sığınıyor. Ancak aslında bu geçerli bir bahane değil. Çünkü düzenli olarak günde 5 dakika ayırarak istenilen bölgede hayallerinizdeki o farkı yaratmanız mümkün. Evde kısa sürede uygulayabileceğiniz ev egzersizleri ile siz de daha sıkı bir görünüme kavuşun ve aynaya baktığınızda o gurur dolu şaşkınlığı yaşayın.

    EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ ETKİLİ EGZERSİZLER

    Evde kısa sürede ama düzenli olarak yapacağınız egzersizlerle vücudunuzun istediğiniz bölgelerini çalıştırıp, beklediğiniz incelmeye ve fit görünüme biraz daha yaklaşabilirsiniz.

    GÖBEK YAĞLARINI ERİTME EGZERSİZİ

    GÖBEK YAĞLARINI ERİTME EGZERSİZİ

    Karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmaya yönelik etkili egzersizler arasında yer alan göbek eritme hareketleri, vücut sağlığınızı desteklemek adına önemli bir rol oynayabilir. Bu egzersizlerden biri olan dağ tırmanışı, vücuttaki fazla yağların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu harekette, ayaklarınızı parmak uçları üzerine yerleştirerek ve dirseklerinizi kırmadan avuç içlerinizle yere temas ettiğiniz bir pozisyon alırsınız. Ardından, sırasıyla bir ayak karnınıza doğru yavaşça çekilir ve başlangıç pozisyonuna geri getirilir.

    Bu egzersizi yaklaşık 5 dakika boyunca düzenli olarak uygulamak, sadece göbek yağlarınızın azalmasına değil, aynı zamanda kol ve sırt bölgenizdeki yağların azalmasına da katkıda bulunabilir. Bu süreçte kaslarınız güçlenir, vücut formunuzda olumlu değişiklikler gözlemlenebilir. Bu etkili egzersiz, sadece göbek bölgesindeki yağları hedef almaktan öte, genel vücut sağlığınızı destekleyerek enerjinizi artırabilir.

    BASEN ERİTME EGZERSİZİ

    BASEN ERİTME EGZERSİZİ

    Basenleri inceltmek ve kalçaya sıkı ve yuvarlak bir görünüm kazandırmak amacıyla squat egzersizini uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsin:

    • Ayaklarını omuz genişliğinde aç.
    • Sırtını düz tut, karın, kalça ve bacak kaslarını sıkı tutmaya özen göster.
    • Dizlerinin arasına bir yoga bloğu veya küçük bir köpük rulo yerleştirerek bel bölgeni destekleyebilirsin.
    • Ağırlığını topuklarına vererek dizlerini hafifçe öne doğru getir.
    • Karın, kalça ve bacak kaslarını sıkarak dizlerini bük ve çömel.
    • Kollarını öne doğru uzat, yere paralel bir pozisyon al.
    • 5-10 saniye bu pozisyonda bekleyerek kaslarını daha etkili bir şekilde çalıştır.
    • Başlangıç pozisyonuna dön.
    • Hareketi başlangıç olarak 8 tekrarlı 2 set halinde uygula.
    • Set sayısını ve tekrarları zamanla artırabilir, kaslarını güçlendikçe egzersize ağırlık ekleyebilirsin.

    Bir diğer egzersiz olan bacak kaldırma egzersizi, bel, kalça ve basen bölgelerini etkili bir şekilde çalıştıran ve çok yönlü bir egzersiz olan bir aktivitedir. Bu egzersiz aynı zamanda vücut koordinasyonunu artırmaya yardımcı olur. Bacak kaldırma hareketini yerde gerçekleştirmek için, orta sertlikte bir yer minderi kullanabilirsin. Yere düz bir şekilde yan yat, altta kalan kolunu dirseğinden bükerek üst bedeni yukarı kaldır, başını elinle destekle. Üstte kalan kolunu istediğin şekilde konumlandırabilirsin. Bacaklarını birbirinin üzerinde tut, kalça, bel ve gövdenin düz bir çizgi oluşturmasına dikkat et. Kalçanın geriye doğru yayılmasına izin verme. Üst bacağını ayak parmakları öne bakacak şekilde mümkün olduğunca yukarı kaldır, ardından başlangıç pozisyonuna geri dön. Hareketi diğer tarafta da tekrarla. İlk etapta 8 tekrarlı 3 set yeterli olacaktır. Kas gücü arttıkça tekrar sayısını ve set sayısını artırabilirsin. Daha sonra, özel olarak tasarlanmış ayak bileği ağırlıklarıyla hareketi gerçekleştirebilirsin.

    KOL İNCELTME EGZERSİZİ

    KOL İNCELTME EGZERSİZİ

    Bazen ne kadar kilo verseniz de kollarınız istediğiniz şekilde incelmez. Herkesin kollarının kalınlığıyla ilgili şikayeti olabilir ancak sağlıklı beslenme ile kilo verip de kollarını inceltemeyenler kol egzersizi yaparak istedikleri görünüme kavuşmak için önemli bir adım atabilirler.

    Kollarla daire çizme: Ayaklarınızı omuz hizasında açıp sırtınız dik bir şekilde durun. İki kolunuzla küçük daireler çizin. İçe ve dışa doğru 20 tekrarla toplam 40 tekrar yapın.

    Kollarla çaprazlama: Dizlerinizi hafif bükün, sırtınızı dik, ayaklarınızı omuz hizasında açık tutun. Kollarınızı ileri çapraz uzatıp hızla geriye getirin. Sağ ve sol kollarınızı sırasıyla üst üste getirip çaprazlayın. 40 tekrar yapın.

    Kolları yana kaldırma: Ayaklarınız omuz hizasında açık ve sırtınızı dik tutun. Elinize su şişesi alıp kollarınızı yana açın. Kollarınızı dirseklerinizden hafif bükebilirsiniz. Kollarınızı omuzlarınıza gelecek kadar kaldırıp indirin ve 15 tekrar yapın.

    Dikey kürek çekme: Dizlerinizi hafif büküp ayaklarınızı omuz hizasında açık tutun. Avuç içleriniz bacaklarınıza dönük olsun. Elinizdeki ağırlıkları vücudunuza yakın tutup dirsekleri yukarı kürek çekermiş gibi kaldırın ve tekrar bacaklarınızın üzerine indirerek 15 tekrar yapın.

    Biseps çalıştırma: Kollarınızı vücudunuza bitişik tutup elinize ağırlık alın. Ayaklarınız omuz hizasında açıkken kollarınızı dirseğinizden büküp göğsünüze doğru kaldırıp indirin. 15 tekrar yapın.

    Duvar şınavı: Duvarın önüne geçip ellerinizi omuz hizasında uzatın. Elleriniz duvara yaslı bir şekilde duvardan bir adım uzakta durun. Dirseklerinizi kırıp duvara doğru eğilin. Sırtınızı ve bacaklarınızı bükmeyin. Nefes alıp duvara eğilin, nefes verip duvardan uzaklaşın ve bu şekilde 15 tekrar yapın.

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