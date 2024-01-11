'Vaktim yok' artık bir mazeret değil! Günde sadece 5 dakikanızı ayırın... Aynaya baktığınızda çok şaşıracaksınız

Günlük yaşamın koşuşturması, iş hayatının yoğunluğu, ev işleri ya da çocuk bakımı gibi nedenler özellikle kadınların düzenli egzersiz yapmasının önündeki engeller olarak görülebiliyor. Ancak yalnızca sağlıklı beslenme ve diyet programları uygulayarak da istenilen incelmeyi sağlamak mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle düzenli egzersiz yapmak hem sağlıklı yaşam için hem de daha fit bir görünüme kavuşmak için çok önemli. Pek çok kişi egzersiz yapamadığında 'Vaktim yok' bahanesine sığınıyor. Ancak aslında bu geçerli bir bahane değil. Çünkü düzenli olarak günde 5 dakika ayırarak istenilen bölgede hayallerinizdeki o farkı yaratmanız mümkün. Evde kısa sürede uygulayabileceğiniz ev egzersizleri ile siz de daha sıkı bir görünüme kavuşun ve aynaya baktığınızda o gurur dolu şaşkınlığı yaşayın.
Evde kısa sürede ama düzenli olarak yapacağınız egzersizlerle vücudunuzun istediğiniz bölgelerini çalıştırıp, beklediğiniz incelmeye ve fit görünüme biraz daha yaklaşabilirsiniz.
Karın bölgesindeki fazla yağlardan kurtulmaya yönelik etkili egzersizler arasında yer alan göbek eritme hareketleri, vücut sağlığınızı desteklemek adına önemli bir rol oynayabilir. Bu egzersizlerden biri olan dağ tırmanışı, vücuttaki fazla yağların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu harekette, ayaklarınızı parmak uçları üzerine yerleştirerek ve dirseklerinizi kırmadan avuç içlerinizle yere temas ettiğiniz bir pozisyon alırsınız. Ardından, sırasıyla bir ayak karnınıza doğru yavaşça çekilir ve başlangıç pozisyonuna geri getirilir.
Bu egzersizi yaklaşık 5 dakika boyunca düzenli olarak uygulamak, sadece göbek yağlarınızın azalmasına değil, aynı zamanda kol ve sırt bölgenizdeki yağların azalmasına da katkıda bulunabilir. Bu süreçte kaslarınız güçlenir, vücut formunuzda olumlu değişiklikler gözlemlenebilir. Bu etkili egzersiz, sadece göbek bölgesindeki yağları hedef almaktan öte, genel vücut sağlığınızı destekleyerek enerjinizi artırabilir.
Basenleri inceltmek ve kalçaya sıkı ve yuvarlak bir görünüm kazandırmak amacıyla squat egzersizini uygulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsin:
Bir diğer egzersiz olan bacak kaldırma egzersizi, bel, kalça ve basen bölgelerini etkili bir şekilde çalıştıran ve çok yönlü bir egzersiz olan bir aktivitedir. Bu egzersiz aynı zamanda vücut koordinasyonunu artırmaya yardımcı olur. Bacak kaldırma hareketini yerde gerçekleştirmek için, orta sertlikte bir yer minderi kullanabilirsin. Yere düz bir şekilde yan yat, altta kalan kolunu dirseğinden bükerek üst bedeni yukarı kaldır, başını elinle destekle. Üstte kalan kolunu istediğin şekilde konumlandırabilirsin. Bacaklarını birbirinin üzerinde tut, kalça, bel ve gövdenin düz bir çizgi oluşturmasına dikkat et. Kalçanın geriye doğru yayılmasına izin verme. Üst bacağını ayak parmakları öne bakacak şekilde mümkün olduğunca yukarı kaldır, ardından başlangıç pozisyonuna geri dön. Hareketi diğer tarafta da tekrarla. İlk etapta 8 tekrarlı 3 set yeterli olacaktır. Kas gücü arttıkça tekrar sayısını ve set sayısını artırabilirsin. Daha sonra, özel olarak tasarlanmış ayak bileği ağırlıklarıyla hareketi gerçekleştirebilirsin.
Bazen ne kadar kilo verseniz de kollarınız istediğiniz şekilde incelmez. Herkesin kollarının kalınlığıyla ilgili şikayeti olabilir ancak sağlıklı beslenme ile kilo verip de kollarını inceltemeyenler kol egzersizi yaparak istedikleri görünüme kavuşmak için önemli bir adım atabilirler.
Kollarla daire çizme: Ayaklarınızı omuz hizasında açıp sırtınız dik bir şekilde durun. İki kolunuzla küçük daireler çizin. İçe ve dışa doğru 20 tekrarla toplam 40 tekrar yapın.
Kollarla çaprazlama: Dizlerinizi hafif bükün, sırtınızı dik, ayaklarınızı omuz hizasında açık tutun. Kollarınızı ileri çapraz uzatıp hızla geriye getirin. Sağ ve sol kollarınızı sırasıyla üst üste getirip çaprazlayın. 40 tekrar yapın.
Kolları yana kaldırma: Ayaklarınız omuz hizasında açık ve sırtınızı dik tutun. Elinize su şişesi alıp kollarınızı yana açın. Kollarınızı dirseklerinizden hafif bükebilirsiniz. Kollarınızı omuzlarınıza gelecek kadar kaldırıp indirin ve 15 tekrar yapın.
Dikey kürek çekme: Dizlerinizi hafif büküp ayaklarınızı omuz hizasında açık tutun. Avuç içleriniz bacaklarınıza dönük olsun. Elinizdeki ağırlıkları vücudunuza yakın tutup dirsekleri yukarı kürek çekermiş gibi kaldırın ve tekrar bacaklarınızın üzerine indirerek 15 tekrar yapın.
Biseps çalıştırma: Kollarınızı vücudunuza bitişik tutup elinize ağırlık alın. Ayaklarınız omuz hizasında açıkken kollarınızı dirseğinizden büküp göğsünüze doğru kaldırıp indirin. 15 tekrar yapın.
Duvar şınavı: Duvarın önüne geçip ellerinizi omuz hizasında uzatın. Elleriniz duvara yaslı bir şekilde duvardan bir adım uzakta durun. Dirseklerinizi kırıp duvara doğru eğilin. Sırtınızı ve bacaklarınızı bükmeyin. Nefes alıp duvara eğilin, nefes verip duvardan uzaklaşın ve bu şekilde 15 tekrar yapın.