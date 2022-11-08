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  4. Van depremi sırasında gelmişti... Gürcistan'ın yardım uçağı 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı

Van depremi sırasında gelmişti... Gürcistan'ın yardım uçağı 11 yıl sonra satılığa çıkarıldı

08.11.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Gürcistan'dan yardım getiren ve Erzurum Havalimanı'nda başka bir uçakla çarpışıp hasar alan kargo uçağı için karar çıktı. 11 yıldır Erzurum Havalimanı'nda bekleyen uçak satışa çıkarıldı. 22 Kasım'da açık artırmaya çıkacak uçak için, ihale ilanında muhammen bedel olarak 400 bin lira belirlendi.

Van depremi sonrası yardım getiren ve iniş yaptığı Erzurum Havalimanı'nda kaza kırıma uğrayan Gürcistan uçağının, 11 yılın ardından Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nce satışına karar verildi.

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Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yardım amacıyla depremzedelere çadır getiren Gürcistan uçağı, 30 Ekim gecesi Erzurum Havalimanı'na indi. Kargosunu boşaltan uçak, parka alındı. Bu sırada piste inen ve depremzedeler için 31 tonluk gıda malzemesi taşıyan Kırgızistan uçağının kanadı, Gürcistan uçağının pilot kabinine çarptı ve kokpitte büyük hasar oluşturdu.

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Kazadan sonra Kırgızistan'a ait kargo uçağı da havalimanının park bölümüne çekildi. Kazayla ilgili Türkiye, Gürcistan ve Kırgızistan'dan gelen teknik ekip, inceleme yaptı. Uçaklarda meydana gelen hasarlar sigorta şirketleri tarafından tespit edildi. Kazadan yaklaşık 1 ay sonra Kırgızistan uçağının kırılan kanadı onarıldı ve uçak bu ülkeye götürüldü. Ancak kokpit bölümünde büyük hasar oluşan ve bu bölümünün üzeri branda ile örtülen Gürcistan uçağı, o günden bu yana Erzurum Havalimanı'nda bekletiliyor. Türk yetkililer, depremzedeler için çadır getiren uçaktan herhangi bir iniş kalkış ya da park için para alınmadığını söyledi.

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SATIŞ KARARI ÇIKTI

Erzurum Havalimanı'nda 11 yıldır bekletilen uçak için satış kararı verildi. Sigorta şirketi ile yaşanan sorunlar nedeniyle yazışmalardan sonuç alınamayınca Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan uçak için 22 Kasım'da açık artırma yapılacak. Yetkililer, Gürcistan uçağı gibi buna benzer birkaç uçağın daha satılacağını bildirdi. Verilen ihale ilanında uçağa, muhammen bedel olarak 400 bin lira belirlendi. (DHA)

Erzurum'da 11 yıldır bekletilen "misafir uçak" için karar çıktı

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Gürcistan uçak erzurum havalimani van depremi

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