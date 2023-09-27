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  4. Vatandaşa yedirdikleri gıdanın halini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da şok görüntüler: Hepsine el kondu, iş yeri doğruca mühürlendi

Vatandaşa yedirdikleri gıdanın halini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da şok görüntüler: Hepsine el kondu, iş yeri doğruca mühürlendi

27.09.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne bir hijyen kuralına riayet ediliyor ne de ruhsat taşıyordu... Bursa'da peynir ve süt ürünleri imal eden iş yerinin akıllara zarar halini gören ekipler gözlerine inanamadı. Yabancı uyruklu kişi tarafından işletilen imalathane doğruca mühürlendi. İş yerindeki vahim manzaradan kameraya mide bulandıran görüntüler yansıdı.

Osmangazi'de belediyenin zabıta ekipleri ihbar üzerine baskına gitti ve şok yaşadı. Vatandaşlara yedirilen peynirlerin hijyenden eser olmayan ortamdaki halleri mide bulandırdı. Kovalarda imal edilen peynirlere el kondu.

VATANDAŞA BUNLARI YEDİRİYORLARDI! MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

ZABITA BASKINA GİTTİ

ZABITA BASKINA GİTTİ

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.

HİJYENDEN ESER YOK

HİJYENDEN ESER YOK

Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti.

İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.

İş yerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi.

İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
peynir

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