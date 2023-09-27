Vatandaşa yedirdikleri gıdanın halini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da şok görüntüler: Hepsine el kondu, iş yeri doğruca mühürlendi

Osmangazi'de belediyenin zabıta ekipleri ihbar üzerine baskına gitti ve şok yaşadı. Vatandaşlara yedirilen peynirlerin hijyenden eser olmayan ortamdaki halleri mide bulandırdı. Kovalarda imal edilen peynirlere el kondu.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.
Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti.
İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.
İş yerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi.
İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.