Vatandaşa yedirdikleri gıdanın halini görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da şok görüntüler: Hepsine el kondu, iş yeri doğruca mühürlendi

HİJYENDEN ESER YOK

Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti.