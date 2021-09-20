VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nereden yapılır?

VGM bursları ortaöğretim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere sağlanıyor. Burs verilecek öğrenciler titizlikle araştırılıyor ve öncelikli olarak, anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. İşte merak edilenler...
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
VGM tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" , üniversite öğrencilerine “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” veriliyor.
Ortaöğretim burs başvurusu 15 Ekim 2021 tarihinde başlıyor ve 30 Ekim 2021 tarihinde sona eriyor. Yükseköğrenim burs başvurusu 1 Kasım 2021 tarihinde başlayıp, 15 Kasım 2021 tarihinde bitiyor. Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs başvurusunun başlangıcı 1 Kasım 2021, bitişi ise 15 Kasım 2021'dir.
Burs başvuruları 2021-2022 yılında "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.
VGM BURSU NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı. Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?
Burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin VGM tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin duyurular "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
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