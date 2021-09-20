VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nereden yapılır?

VGM bursları ortaöğretim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere sağlanıyor. Burs verilecek öğrenciler titizlikle araştırılıyor ve öncelikli olarak, anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriliyor. İşte merak edilenler...

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

VGM tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" , üniversite öğrencilerine “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” veriliyor.

Ortaöğretim burs başvurusu 15 Ekim 2021 tarihinde başlıyor ve 30 Ekim 2021 tarihinde sona eriyor. Yükseköğrenim burs başvurusu 1 Kasım 2021 tarihinde başlayıp, 15 Kasım 2021 tarihinde bitiyor. Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs başvurusunun başlangıcı 1 Kasım 2021, bitişi ise 15 Kasım 2021'dir.

Burs başvuruları 2021-2022 yılında "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

VGM BURSU NE KADAR? 2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapıldı. Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti.