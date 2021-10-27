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  4. WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bu cihazlarda çalışmayı durduracak

WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bu cihazlarda çalışmayı durduracak

27.10.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı iOS ve Android telefonlara destek vermeyi sonlandırıyor. Çıkan haberlere göre WhatsApp, Android 4.0.3 veya alt sürümlere sahip Android telefonlar ile iOS 9 veya daha alt sürümleri çalıştıran iPhone'larda çalışmayacak.

Facebook çatısı altında bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerine destek vermeyi sürdürüyor. Ancak teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve satın alınan bir Android telefon veya iPhone eskiyor. Hal böyle olunca, eski cihazların WhatsApp desteğinin kesilmesi de gündeme gelebiliyor.

WHATSAPP 1 KASIM'DA BAZI CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR

WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren Android ve iOS işletim sistemlerinin eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonları desteklemeyi bırakacağını duyurdu. 91mobiles'ın haberine göre, 1 Kasım'dan sonra Android 4.0.3 veya daha eski sürümleri ve iOS 9 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazlar WhatsApp ile uyumlu olmayacak.
Cihazları daha yeni bir sürüme güncellediğiniz takdirde ise WhatsApp desteği sürecek. Böylece WhatsApp'tan mesajlaşmaya devam edebileceksiniz.
Söz konusu cihazlar arasında Apple'ın bazı iPhone modelleri ile birlikte Samsung, LG, ZTE, Huawei ve Sony'nin Android akıllı telefonları yer alıyor.
Bu değişiklik, çok büyük fark yaratmayacak gibi dursa da birkaç cihaz hala işletim sisteminin eski sürümünü çalıştırıyor. Bu yüzden çok sayıda kullanıcının etkilenebileceği düşünülüyor. İşte 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp ile uyumsuz olacak cihazların tam listesi.

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK IPHONE MODELLERİ

WHATSAPP'I DESTEKLEMEYECEK IPHONE MODELLERİ
* iPhone SE (1. nesil) * iPhone 6S * iPhone 6S Plus
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Anahtar Kelimeler:
whatsapp akıllı telefon iOS
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