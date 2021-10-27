WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bu cihazlarda çalışmayı durduracak

Facebook çatısı altında bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemlerine destek vermeyi sürdürüyor. Ancak teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve satın alınan bir Android telefon veya iPhone eskiyor. Hal böyle olunca, eski cihazların WhatsApp desteğinin kesilmesi de gündeme gelebiliyor.

WHATSAPP 1 KASIM'DA BAZI CİHAZLARIN FİŞİNİ ÇEKİYOR

WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren Android ve iOS işletim sistemlerinin eski sürümlerini çalıştıran akıllı telefonları desteklemeyi bırakacağını duyurdu. 91mobiles'ın haberine göre, 1 Kasım'dan sonra Android 4.0.3 veya daha eski sürümleri ve iOS 9 veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazlar WhatsApp ile uyumlu olmayacak.

Cihazları daha yeni bir sürüme güncellediğiniz takdirde ise WhatsApp desteği sürecek. Böylece WhatsApp'tan mesajlaşmaya devam edebileceksiniz.

Söz konusu cihazlar arasında Apple'ın bazı iPhone modelleri ile birlikte Samsung, LG, ZTE, Huawei ve Sony'nin Android akıllı telefonları yer alıyor.

Bu değişiklik, çok büyük fark yaratmayacak gibi dursa da birkaç cihaz hala işletim sisteminin eski sürümünü çalıştırıyor. Bu yüzden çok sayıda kullanıcının etkilenebileceği düşünülüyor. İşte 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp ile uyumsuz olacak cihazların tam listesi.