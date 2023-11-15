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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Google'dan önemli uyarı geldi: Yakında değişecek

15.11.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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Google Drive'a yedeklenen WhatsApp sohbetleri yakında depolama alanı sınırına dahil edilmeye başlanacak. Bu değişiklik ilk olarak Aralık 2023'ten itibaren WhatsApp Beta kullanıcılarına, ardından da gelecek yılın başlarından itibaren kademeli olarak Android kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulacak.

2018 yılında WhatsApp ve Google, WhatsApp sohbet geçmişinizi depolama kotanızdan düşmeden Drive'a kaydedebileceğinizi duyurmuştu. Ancak WhatsApp konuşmalarınızı Android'de Drive'a yedekliyorsanız yakında Google hesabınızın depolama durumunu kontrol etmek isteyebilirsiniz. Çünkü Engadget'ın haberine göre, Aralık 2023'ten itibaren, WhatsApp beta kullanıcısıysanız mesajlaşma uygulamasını Drive'a yedeklemek Google hesabınızın bulut depolama alanından sayılacak.

Günün önemli manşetleri

ANDROID'DE WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ YEDEKLEMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Uygulamanın beta sürümünü kullanmıyorsanız, politikadaki değişikliği gelecek yıl "kademeli olarak" tüm Android cihazlara gelene kadar hissetmeyeceksiniz.
Kişisel Google hesapları, Gmail, Drive ve Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanıyla birlikte geliyor. Google duyurusunda bunun "çoğu mobil platformdan üç kat daha fazla" olduğunu belirtti. Örneğin Apple'ın iCloud'u 5 GB boş alan sunuyor. Yine de, ne kadar resim ve dosya yedeklediğinize ve yüklediğinize bağlı olarak 15 GB'a ulaşmak ya da aşmak çok mümkün.
Google, artık ihtiyaç duymadığınız büyük dosyaları veya fotoğrafları kaldırmanızı kolaylaştırmak için gönderisinde depolama yönetimi araçlarına bağlantı verdi. Ama öğeleri WhatsApp içinden de silebilirsiniz, böylece artık bir sonraki yedeklemenize dahil edilmeyecekler.
Elbette Google One ile ekstra depolama alanı satın alma seçeneğiniz de var. Şirket, uygun kullanıcılara yakında "sınırlı, tek seferlik Google One promosyonları" sunmayı da vaat ediyor, bu nedenle abonelik almadan önce bunları beklemek de bir seçenek olabilir.
Bu değişikliğin yalnızca kişisel hesabınızı kullanarak sohbet geçmişinizi yedeklediğinizde sizi etkileyeceğini unutmayın. İşiniz veya başka bir kuruluş aracılığıyla bir Workspace hesabınız varsa, WhatsApp'ın bulut depolama alanınızın bir kısmını kaplaması konusunda endişelenmenize gerek yok.
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