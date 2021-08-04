Yağmur duası nasıl yapılır? İşte yağmur duası okunuşu ve yapılışı...

Vatandaşlar yağmur duasının nasıl yapıldığını araştırıyor. Orman yangınları sonrası vatandaşlar yağmur duası yaparak bir an önce yağmur yağmasını istiyor. Yağmur duasının okunuşu ve şartları da merak ediliyor. Peki yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duası nasıl yapılır?

Ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları sonrası vatandaşlar yağmurun yağmasını merakla bekliyor. Bu süreçte yağmur duasının nasıl yapılacağı da araştırılıyor.

Yağmur duası genelde uzun süre yağmur yağmadığı dönemlerde cemaatle beraber yapılan bir dua olarak biliniyor. Yağmur duası Peygamber Efendimizin bir sünnetti olarak bilinmekte.

Özellikle kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan bir dua olan ve istiskâ olarak bilinen yağmur duası yapıldığında, üç gün peş peşe cemaatle beraber yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır.

Yağmur duası şartları neler? Yapılacak olan duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olmaktadır. Yağmur duası yapılırken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla beraber hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231). İlk olarak yağmur duasına başlarken kıbleye dönmek gerekmektedir. İmam kıbleye doğru durulmasının sonrasında ellerini kaldırarak dua eder ve cemaat ise olduğu yerden ellerini kaldırarak ‘amin' der. Yağmur duasında kılınması gereken bir namazın olmaması nedeniyle cemaat ayrı ayrı da namaz kılabilmektedir. Yağmur duasında herhangi bir şekilde ezan okunmamaktadır. Ayrıca bayram namazı gibi cemaat şeklinde namaz kılınmamaktadır. Zevaid tekbirler getirilmemektedir ancak namaz sonrasında hutbe okunmaktadır. Hutbenin bitmesinin sonrasında imam insanlara arkasını döner ve hep beraber kıbleye doğru dua ederek yağmur için dua edilir.