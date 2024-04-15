Yanlış biliniyormuş! Yıllarca sağlıksız olarak bilinen bu besinlerin faydalı olduğu ortaya çıktı

Yumurta, patates, kahve: Beslenme uzmanları, diğer mutfak malzemelerinin yanı sıra bu temel gıda maddelerinin de kötü bir üne sahip olduğunu ancak bunu kesinlikle hak etmediklerini söylüyor. Hatta diyetisyenler, doktorlar ve beslenme profesörleri insanlara giderek daha fazla bu besinleri yemelerini tavsiye ediyor.



