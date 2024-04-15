Yanlış biliniyormuş! Yıllarca sağlıksız olarak bilinen bu besinlerin faydalı olduğu ortaya çıktı

Yumurta, patates, kahve: Beslenme uzmanları, diğer mutfak malzemelerinin yanı sıra bu temel gıda maddelerinin de kötü bir üne sahip olduğunu ancak bunu kesinlikle hak etmediklerini söylüyor. Hatta diyetisyenler, doktorlar ve beslenme profesörleri insanlara giderek daha fazla bu besinleri yemelerini tavsiye ediyor.
Beslenme tavsiyeleri sürekli değişiyor ve bu da tüketicilerin hangi gıdaların gerçekten sağlıklı olduğu konusunda kararsız kalmasına neden olabiliyor. NBC News, dokuz sağlık uzmanına, yanlışlıkla kötüleştirildiğini düşündükleri yiyecekler hakkında sorular sordu. İşte listeledikleri bazı besinler ve insanların bunlardan tamamen vazgeçmeleri durumunda kaçırabilecekleri faydalar.
Rhode Island Üniversitesi'nde beslenme alanında doçent olan Dr. Maya Vadiveloo, yumurtanın, sağlık uzmanlarının bir zamanlar kalp hastalığına katkıda bulunabileceğine inandığı yüksek kolesterol içeriği nedeniyle zararlıymış gibi düşünüldüğünü söyledi. Ancak güncellenen bilim, diyetteki kolesterol ile kandaki kolesterolün kalp sağlığını farklı şekilde etkilediğini göstererek bu düşünceyi çürüttü.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kırmızı et, kızarmış yiyecekler ve yağlı süt ürünleri gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler yemek, kişinin kalp sorunları riskini artıran kan kolesterol türünü artırabilir. Ancak yumurta ve kabuklu deniz ürünleri gibi kolesterol içeren şeyleri tüketmenin kandaki yüksek kolesterol veya kalp hastalığı riski ile çok az ilişkisi vardır.
Bu değişime rağmen birçok insan hâlâ yumurtalara olumsuz bakıyor. Vadiveloo, bunun sıklıkla eşleştirildiği diğer kahvaltı yiyeceklerinden de kaynaklanabileceğini söyledi. "İnsanlar yumurtayı düşündüğünde, aynı zamanda pastırma ve ev kızartmasını da düşünüyorlar" dedi; tuz ve doymuş yağ oranı yüksek ürünler. Ancak yumurtaların kendi başlarına besleyici olduğunu ekledi.
Amerikan Kalp Derneği, insanların yüksek kaliteli bir protein kaynağı olarak her gün bir veya iki yumurtanın tadını çıkarabileceğini söylüyor. Yumurta aynı zamanda metabolizma, hafıza ve kas kontrolünde rol oynayan bir besin olan D vitamini ve kolin kaynağıdır.